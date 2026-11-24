Na novembrskem treningu proti Sanremu se je Tadeju Pogačarju pridružil lokalni amaterski kolesar, ki posnetke objavlja pod imenom Cacciatori.kom. Med vožnjo je snemal Slovenca pred seboj in na posnetku prikazal še svoj srčni utrip. Medtem ko je Pogačar na kolesu deloval sproščeno, je imel njegov spremljevalec že 190 utripov na minuto.

Pogačar se je po premoru vrnil v Monako in začel priprave na sezono 2027. Zadnjo dirko je odpeljal avgusta, ko je na Vuelti grdo padel, si zlomil ključnico in poškodoval več vretenc. Pri UAE Team Emirates-XRG so v začetku septembra sporočili, da v tej sezoni ne bo več dirkal.

Ceste proti Sanremu mu bodo ostale v lepem spominu. Marca je tam prvič osvojil Milano–Sanremo, potem ko se je v zaključku otresel Mathieuja van der Poela in v sprintu ugnal Toma Pidcocka. Čeprav načrtov za pomlad še ni povsem razkril, je bolj kot ne že jasno, da ga na La Primaveri ne bo, saj nad traso dirke in nevarnimi, prometnimi cestami ni bil navdušen. Morda bo dirkal na klasiki Strade Bianche. Pred tem ga decembra čakajo ekipne priprave v Španiji, februarja pa se namerava vrniti na dirko po Združenih arabskih emiratih.