Na državnem prvenstvu tudi Roglič, Pogačar, Mohorič ...

Ljubljana – Na letošnjem državnem prvenstvu v kolesarstvu, ki bo predvidoma na sporedu v nedeljo, 21. t. m., bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji. To je v večji meri potrdil tudi podpredsednik Kolesarske zveze Slovenije (KZS) Martin Hvastija.



Po besedah nekdanjega profesionalnega kolesarja bo trasa potekala po cestah okoli Komende, Komenške dobrave, Cerkelj in pod Krvavcem. Cilj bo, na KZS čakajo le še na formalno zeleno luč, na Ambrožu pod Krvavcem na 1079 metrih nadmorske višine. Pred tem bodo kolesarji opravili sedem ravninskih krogov po okoli 19 kilometrov. O natančnem poteku trase še razpravljajo.

Pomisleki glede forme

Na dirki bodo po besedah Hvastije nastopili tudi Primož Roglič, Tadej Pogačar, Matej Mohorič in drugi slovenski reprezentanti, ki so ob svetovnem dnevu kolesarstva, 3. T. m., opravili skupni trening. »Ker bodo vsi v tem času še doma, smo malce pohiteli z izvedbo državnega prvenstva. Seveda so imeli nekateri pomisleke glede forme, a v tem času se vsi pripravljajo na natrpano obdobje, ki bo sledilo v kratkem z višinskimi pripravami in začetkom sezone v mesecu avgustu,« je dejal podpredsednik KZS, ki se zaveda, da bo težko nadzorovati število gledalcev ob cesti.



Sezona tekmovanj v Sloveniji se bo sicer začela s kriterijem Tadeja Pogačarja v petek, 19. t. m..