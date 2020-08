Na EP brez večjega uspeha

Plouay - Na evropskem kolesarskem prvenstvu v Plouayu sta bila danes na sporedu cestni dirki mladincev in mladink. Slovenski tekmovalci večjega uspeha niso zabeležili, še najboljši je bil Gal Glivar, ki je zasedel 18. mesto, v cilj 109,2 kilometra dolge preizkušnje je prišel v najboljši skupini 19 kolesarjev.



Jaka Špoljar je bil 39., Fabijan Kralj 47., Nino Polovič 52., odstopila sta Luka Ziherl in Aljaž Colnar. Zmagal je Danec Kasper Andersen pred Čehom Pavlom Bittnerjem in Belgijcem Arnaudom De Liejem.



Pri dekletih je bila najboljša Italijanka Eleonora Gasparrini, srebro in bron pa je po sprintu večje skupine odšlo v Belgijo, in sicer po zaslugi Marith Vanhove in Katrijn De Clerckq. Od Slovenk je bila najboljša Tjaša Sušnik, z zaostankom desetih minut in 22 sekund je zasedla 44. mesto.