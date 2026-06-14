Na Franji se slehernik počuti kot Tadej Pogačar

Potem ko so prireditve jubilejnega 45. Maratona Franja BTC City v petek in soboto na slovenske ceste in kolovoze že privabile več kot 3500 kolesark in kolesarjev vseh starosti, bo nedelja namenjena najbolje pripravljenim in najbolj dirkaško nastrojenim. Na vrsti sta 157-kilometrski veliki maraton, ki se bo v BTC začel ob 9. uri, in 97-kilometrski mali maraton Franja s startom ob 10.30.

Franjin konec tedna je bil izjemen že doslej, petkov kronometer ter sobotni ljubljanski zmajev izziv, barjanka, družinsko-šolski maraton in otroški izziv so minili v domala idealnih razmerah in izjemnem vzdušju.

Družinsko šolski maraton je spet privabil več kot 2000 kolesark in kolesarjev vseh starosti. FOTO: Matej Družnik

Tako bo bržkone tudi danes, ko se bo najprej na traso velikega maratona podalo okoli 1300 kolesark in kolesarjev, nato pa bo sledil še start skoraj 1900 udeleženk in udeležencev malega maratona.

Poletna Planica

Malodane vsi med njimi se bodo na cestah Franje lahko počutili kot Tadej Pogačar na Touru in drugih velikih dirkah svetovne serije. Posebnost maratona Franje, ki je po besedah njegovega idejnega očeta Toneta Fornezzija – Tofa postal poletna Planica, je, da imajo na njem ljubiteljski kolesarji takšno navijaško podporo, kot so je vajeni najboljši profesionalci na svetu.

Z barjanko zaživijo makadamske poti na Ljubljanskem barju. FOTO: Matej Družnik

Franja ni le praznik za tiste, ki na njem vrtijo pedale, temveč za okoli 100.000 Slovenk in Slovencev, ki jih vzpodbujajo vzdolž vseh tras. V Sloveniji bomo imeli danes številne stadione na prostem – v Ljubljani, na Vrhniki, v Logatcu, Idriji, Cerknem, na Kladju, v Gorenji vasi, Škofji Loki in Gameljnah.

45. Maraton Franja BTC City se je začel s petkovo vožnjo na čas. FOTO: Matej Družnik

Kako bodo skozi te kraje brzeli junaki Franje in kakšno bo navijaško vzdušje ob cestah, boste lahko spremljali na spletnem prenosu na spodnji povezavi.