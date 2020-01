Na Giro še leto dni mlajši kot Pogačar na Vuelto

Tadej Pogačar se je takole veselil zmage na 20. etapi dirke po Španiji. FOTO: AFP

Belgijski kolesarski čudežni dečekbo letos prvič nastopil na eni izmed treh največjih večdnevnih kolesarskih dirk. Kolesar, ki bo ta mesec dopolnil 20 let, se bo maja udeležil dirke po Italiji, so sporočili iz njegove ekipe Deceuninck. Če bi Belgijec dirko dobil, bi postal najmlajši zmagovalec Gira. Rekord že dolgo časa drži legendarni Fausto Coppi, ki je leta 1940 dirko dobil z 20 leti, osmimi meseci in 20 dnevi. Najmlajši zmagovalec ene od treh največjih večdnevnih preizkušenj je Kolumbijec, lani je Tour dobil z 21 leti, med mlajšimi, ki so se na teh dirkah uvrstili na stopničke, pa je tudi 21-letni, lani tretji na Vuelti."Na Giro bom odšel uživat. Bomo videli, kako mi bo šlo, zaenkrat s tritedenskimi dirkami nimam izkušenj. Upam, da nas bo spremljalo lepo vreme," je dejal Evenepoel, evropski prvak in svetovni podprvak v kronometru, zmagovalec dirk po Belgiji in klasike San Sebastian, ki je letos postal tudi športnik Belgije. Evenepoel je medijem zanimiv tudi zaradi dejstva, da se je še nedolgo od tega ukvarjal z nogometom, bil je član mlajših selekcijin