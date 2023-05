Na Giru je covid-19 postal najhujši tekmec

Hribovita etapa od Braja do Rivolija je dolga 179 kilometrov. Na njej sta dva leteča cilja med dvema gorskima ciljema. Prvi gorski cilj je v prvem delu etape in sodi v tretjo kategorijo, drugi je v zaključku in je težji, sodi v drugo kategorijo.

V prvem delu je vse valovito, cesta se nenehno vzpenja in spušča, klanci, bolje rečeno nekategorizirani klančki se vrstijo drug za drugim in samo eden z gorskim ciljem. Najprej gredo čez Cherasco, ki je dolg le 1,1 kilometra, potem sledi La Morra, ki je dolg šest kilometrov, Monforte d'Alba je dolg 2,1 kilometra in Pedaggera 4,1 kilometra. Vsi si sledijo v prvi uri etape.

Kolesarji potem nadaljujejo po Padski nižini vse do Rivolija, kjer naredijo dva kroga. Ko prvič prečkajo ciljno črto v Rivoliju, jih čaka še 50 kilometrov dirkanja čez Avigliano in čez Colle Braida, klanec, dolg 9,8 kilometra, s povprečnim 7,1-odstotnim naklonom. Zadnjih pet kilometrov vzpona pa je za odstotek strmejši.

Sledi 15-kilometrski spust do Reana, sledi špička, dolga 1,7 kilometra, in nato 12 kilometrov ravnine do ciljne črte.

Sodeč po trasi na papirju bomo v prvem delu videli potegovanje za članstvo v ubežniški skupini, ki bi danes morala priti v cilj pred glavnino, kajti vsi favoriti za stopničke, kar jih je še ostalo v pelotonu, bodo danes zagotovo varčevali z močmi pred jutrišnjo, sicer »znižano« etapo zaradi možnosti plazov na hribih, ko jih čaka težka, težka gorska 13. etapa, po kateri bo vrstni red zagotovo pošteno premešan.

Sproti bomo obveščali o novih odstopih zaradi bolezni.

Spremljanje v živo začnemo ob 15. uri.