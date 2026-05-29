Na Giru namesto slovenske danska veselica

Slovenijo bi te dni tresla kolesarska mrzlica, če bi na Giru dirkala Tadej Pogačar ali Primož Roglič, saj se nam bo rožnata karavana najbolj približala v sklepnih gorskih etapah v Dolomitih in Karnijskih Alpah. Vendar bodo tokrat zadnji klanci dirke po Italiji polni danskih navijačev, ki se nadejajo zgodovinske prve zmage Jonasa Vingegaarda.

Ta je bolj kot ne že zagotovljena, Vingegaard je z ekipo Visma Lease a Bike prevladoval v okrnjeni konkurenci. Dobil je že štiri etape, najmočnejši je bil na ciljnih vzponih na Blockhaus (7. etapa), Corno alle Scale (9.), Pilo (14.) in Carì (16.). Ker sta pred njim še dve zahtevni gorski preizkušnji bi lahko izenačil Pogačarjev dosežek iz leta 2024, ko je šampion s Klanca pri Komendi na poti do končne zmage z desetminutno prednostjo dobil šest etap.