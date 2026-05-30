Na Giru še dva vzpona na Piancavallo in veliko neznank

Karavana rožnate pentlje je tik pred koncem dirke, danes zvečer bodo že znani vsi odgovori o mestih v skupnem seštevku. Predzadnja, 20. etapa se spominja usodnega potresa v Furlaniji – Julijski krajini leta 1976, zaznamovala jo bosta dva vzpona na Piancavallo.

Vzpon je dolg 14,4 km in ima 8,9 odstotni povprečni naklon, na najbolj strmem delu vzpon doseže 14 odstotkov. Gre za dolg, nenehno zahteven vzpon, ki je po meri kolesarjev, ki radi ohranjajo ritem in z enakomerno močjo poganjajo pedala, takšen je tudi Jonas Vingegaard, ki bo danes potrdil rožnato majico.

»Ne bi rekel, da sem v boju za zmago, lepo je biti drugi, a Jonas je razred zase,« se Felix Gall na 2. mestu zaveda, da je zmaga že oddana, če danes ne bo šlo kaj zelo narobe. Drugače je v boju za tretje mesto v skupnem seštevku, z uspešnim pobegom v včerajšnji 19. etapi je Jai Hindley zdaj 29 sekund pred Thymenom Arensmanom, ki ohranja možnosti, da skoči na tretjo stopničko.

Nazadnje je Giro vzpon na Piancavallo obiskal leta 2020, ko je na poti k skupni zmagi slavil Tao Geoghegan Hart. FOTO: Luca Bettini/AFP

Poizkusil bo tudi Davide Piganzoli, ki je v ekipi Visme dobil zeleno luč za napad na Afonsa Eulalia v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja na Giru. Zdi se, da bo majico najboljšega hribolazca odnesel Giulio Ciccone, v razvrstitvi za ciklamno majico pa Paul Magnier čaka le še na prihod v Rim in konec dirke.

Prireditelji so medtem zavrnili željo kolesarjev po spremembi nevarne trase v Rimu in nevtralizaciji zadnje etape, dirkalo se bo do sklepnega prihoda čez ciljno črto jutri zvečer.