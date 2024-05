Na Giru se je začel boj za drugo mesto

Gorska etapa s 3280 višinskimi metri, dolga 153 kilometrov od Spoleta do cilja na vrhu Prati di Tivo. Trije gorski cilji so na današnji etapi, prvi je Forca Capistrello, ki je dolg 16.4 km, s povprečnim 5,6-odstotnim naklonom, sodi v 2. težavnostno kategorijo.

Drugi kategorizirani klanec so uvrstili v 3. kategorijo, Passo Capannelle je dolg 8.1 kilometra, povprečen naklon je 4,7-odstoten.

Zaključni klanec je dolg 14,6 kilometra, s povprečnim 7-odstotnim naklonom. Na tem klancu je leta 2021 na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja zmagal prav Tadej Pogačar.

Včeraj je Pogačar pokazal, zakaj je edini favorit za zmago na letošnjem Giru. S konkurenco je dobesedno pometel, celo s Filippom Ganno, ki je na dirko prišel predvsem zaradi obeh kronometrov. Ampak tudi tak specialist za posamično vožnjo na čas je moral priznati Pogiju, da je najboljši kolesar na svetu.

Današnja trasa je idealna za pobeg večje skupine kolesarjev. Prvi klanec je dovolj zgodaj, da se organizira skupina, ki bi danes morala do cilja priti pred glavnino, ki bo morala biti pod nadzorom samo kolesarjev UAE. Od danes se začne garaško delo za Pogačarjeve sotekmovalce, kajti razlike v skupnem seštevku med Pogijem in ostalimi so že tako velike, da se nobena druga ekipa ne bo hotela pridružiti sodelovanju z UAE.

V kolikor uspe pobeg večji ali manjši skupini, bomo gledali dve dirki. Prva bo obračun med ubežniki in druga obračun za popravek mest v skupnem seštevku. Kolesarji za Pogačarjem so časovno strnjeni in zagotovo bomo v naslednjih etapah gledali predvsem boj za preostali stopnički v Rimu.

