Na Giru sledi trilogija gorskih etap

Gorska 18. etapa se začne v Oderzu, sledi 30 kilometrov ravnine, nato se začne že prvi klanec La Crosetta s svojimi 11,6 kilometri in povprečnim 7,1-odstotnim naklonom.

Potem sledi valovit odsek, nato se cesta spusti do vznožja klanca Pieve d’Alpago, ki je dolg 4,4 kilometra, povprečen vzpon je 5,4-odstoten. Sledi spust v Ponte nelle Alpi, kjer sledi ravnina in to lažna ravnina kot radi rečejo kolesarji.

Naslednji klanec je Pieve di Cadore, ki je dolg 7,3 kilometra, povprečen naklon pa je 4,8 odstoten. Ta klanec služi kot uvodnik v za »grande finale«, kot pravijo italijanski »tifosi«.

Najprej je na meniju Forcella Cibiana. 9,6-kilometrski vzpon pri 7,8- odstotnem povprečnem naklonu. Potem sledi 12 kilometrov strmega spusta. Sledi petkilometrski klanec na Coi, ki ima 9,8-odstoten povprečen naklon, spet spust, tokrat krajši, samo tri kilometrski in potem sledijo zaključne serpentine, ki so bile že včeraj polne slovenskih navijačev, do cilja v vasi palafavera na Val di Zoldu. zadnji serpentinasti klanec je dolg 2,7 kilometra, povprečen naklon pa je 6,4-odstoten.

Na današnji etapi je pet kategoriziranih klancev, prvi sodi v 1. kategorijo, drugi v 4. kategorijo, tretji spet v 1. in zadnja dva v 2. kategorijo. Vmes sta še dva leteča cilja.

Tu je bil Giro nazadnje leta 2005, ko je Paolo Savoldelli v šprintu dveh premagal Ivana Bassa.

S spremlljanjem v živo začnemo ob 13. uri