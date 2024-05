Na Giru spet klanci, klanci in samo klanci

O taktiki bivših Pogačarjevih konkurentov je težko govoriti, ker je Giro postal dirka na izpadanje. Tako kot smo pričakovali, zadnji teden tritedenske rožnate dirke bo krepko premešal vse tiste, ki so prišli zaradi skupnega seštevka.

Vsi, ki so uvrščeni za Pogačarjem, morajo čim dlje držati njegovo zavetrje, če se hočejo obdržati med deseterico. Pogi je nedosegljiv, razen, če ne doživi slabega dneva ali nesreče. Vse je še na cesti, pravijo kolesarji, čeprav so prepričani, da je do Rima ostal samo še boj od drugega mesta navzdol.

Današnja etapa je spet gorska. Po besedah večine kolesarjev je bila včerajšnja peklenska, čeprav je bila skoraj polovična zaradi slabih vremenskih razmer. Vsi so že utrujeni, a najtežje šele prihaja.

Etapa od Val Gardene do prelaza Brocon je dolga 159 kilometrov, premagati bodo morali 4200 višinskih metrov.

Pet kategoriziranih klancev je na etapi, od tega dva sodita v 1. kategorijo. Že prvi klanec je zloglasni Passo Sella. Vzpon je dolg devet kilometrov in začne se praktično s same startne črte.

Potem sledi dolg spust v Predazzo. Potem že sledi drugi 20-kilometrski vzpon na Passo Rolle. Po spustu sledi tretji vzpon na etapi.

Passo Gobbera, dolg je šest kilometrov. In potem gredo še dvakrat na Passo del Brocon! Prvi vzpon poteka z vzhoda, drugič prihajajo kolesarji z juga.

Vzhodni vzpon na prelaz Brocon gre iz doline Vanoi. S te strani je dolg 15,4 kilometra. Potem prečkajo smučišče in tudi prvič prečkajo ciljno črto v Funivie Lagorai, potem jim ostane še 26 kilometrov dirkanja.

Sledi spust in takoj spet vzpon z južne strani. Vzpon z južne strani ni nič podoben prejšnjemu. Dolg je 11,9 kilometra, povprečni naklon pa je 6,5 odstoten.

Tale gesta bo Pellizzarija spremljala celo življenje:



S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri