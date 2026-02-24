  • Delo mediji d.o.o.
Na kraju slavja Tadeja Pogačarja dirka s krvavim razpletom

Dirka po Ruandi se je začela tragično, zaradi nesreče spremljevalnega vozila sta dva gledalca izgubila življenje, več je ranjenih.
Gledalci na lanskem svetovnem prvenstvu so spodbujali tudi Primoža Rogliča. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Gledalci na lanskem svetovnem prvenstvu so spodbujali tudi Primoža Rogliča. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
N. Gr.
24. 2. 2026 | 18:24
24. 2. 2026 | 18:34
1:35
Priljubljenost kolesarstva v Ruandi skokovito raste, za to je poskrbel tudi Tadej Pogačar, ki je v šampionskem slogu v Kigaliju lani jeseni osvojil drugo mavrično majico v karieri. Prvenstvo je bilo z izvedbenega vidika zelo uspešno, kolesarji so bili navdušeni tudi nad številom gledalcev ob progi.

Pogačarjeve mišice so bile mehke kot putrček

Veliko se jih zbere tudi na vsakoletni dirki po Ruandi, ki privabi nekatera najboljša evropska moštva in močno mednarodno zasedbo. Žal pa se je letos dirka začela s tragedijo, v prvi etapi je po približno 100 kilometrih eno od spremljevalnih vozil izgubilo nadzor in zapeljalo v množico gledalcev.

Ruanda je navdušila z velikim številom navdušencev nad kolesarstvom. FOTO: Jean Bizimana/Reuters
Ruanda je navdušila z velikim številom navdušencev nad kolesarstvom. FOTO: Jean Bizimana/Reuters

Pri tem sta dva gledalca izgubila življenje, še šest je hudo poškodovanih. »Globoko sem pretresen, upam, da duše žrtev počivajo v miru. Preiskali bomo, zakaj se je dogodek zgodil in kako v prihodnje lahko preprečimo, da bi se kaj takšnega ponovilo,« je v izjavi za javnost zapisala ruandska ministrica za šport Nelly Mukazayire.

Po treh etapah v Ruandi sicer vodi Jurgen Zomeraand, kolesar razvojne ekipe Picnic PostNL. 

