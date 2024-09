Svetovno kolesarsko prvenstvo se je začelo z minuto molka

Spremljamo v živo

11:28

Trije kolesarji imajo rahlo prednost. Stefan Küng je vmes. Danes je vreme prizaneslo kolesarjem. Pravzaprav je to prva dirka na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki poteka po suhem in sončnem vremenu. Samo 15 stopinj je trenutno v Zürichu.

11:25

Slovenci so na preži, Primožič, Žumer in Govekar, pokrivajo vse ubežnike. Še vedno je peloton strnjen, nihče ne beži.

11:15

Današnja dirka je že od starta zelo živahna. Outsiderji odpadajo, napadi se vrstijo, nikomur še ni uspelo pobegniti, Slovencev ni videti v ospredju ... še 248 km do cilja.

11:10

Svetovni prvaki:

2023: Mathieu van der Poel – Glasgow

2022: Remco Evenepoel – Wollongong

2021: Julian Alaphilippe – Leuven

2020: Julian Alaphilippe – Imola

2019: Mads Pedersen – Harrogate

2018: Alejandro Valverde – Innsbruck

2017: Peter Sagan – Bergen2016: Peter Sagan – Doha2015: Peter Sagan – Richmond2014: Michal Kwiatkowski – Ponferrada2013: Rui Costa – Firence2012: Philippe Gilbert – Valkenburg

11:05

Dirka se je začela z minuto molka za Muriel Furrer, ki je izgubila življenje na dirki mladink.

Muriel Furrer (rojena je bila 1. junija 2006 v Eggu) je bila obetavna vestranska kolesarka, tekmovala je na cesti, v ciklokrosu in v gorskem kolesarstvu, bila pa je tudi dijakinja športne šole v Zürichu. »Naša srca so strta, nimamo besed. S težkimi srci in neskončno žalostjo se danes poslavljamo od Muriel Furrer. Izgubili smo toplosrčno in čudovito mlado žensko, ki je imela vedno nasmeh na obrazu. Ne moremo razumeti, kaj se je zgodilo, čutimo le bolečino in žalost,« pa so zapisali pri švicarski kolesarski zvezi.

11:00

Za Primoža Rogliča je današnja dirka prva enodnevna preizkušnja v letošnji sezoni!

10:55

Dirka se je že začela. Kot smo vajeni na svetovnih prvenstvih, gre od samega začetka na vso moč. Nekateri kolesarji imajo že zdaj težave. Prvi je odpadel kolesar iz Hondurasa. Nikomur še ni uspelo pobegniti ... Dirka je zelo dolga, do cilja je še 263 km!

Trasa svetovnega prvenstva. FOTO: Infografika Delo

Slovenska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič sta med favoriti na današnji cestni dirki na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Švici. Dirka na svetovnem prvenstvu poteka po alpskem predgorju v okolici Züricha. Proga je zelo zahtevna proga – dolga je kar 273,9 kilometra, z višinsko razliko 4470 metrov. Prav to pa Pogačarja kot specialista za enodnevne dirke postavlja v vlogo izrazitega favorita.

Pogačar je to sezono dirkal na petih enodnevnih preizkušnjah, tri je dobil, med drugim spomenik Liege-Bastogne-Liege ter zadnjo pripravljalno dirko pred SP v Montrealu, je povzel STA. Roglič po drugi strani na cestno dirko prihaja po četrti zmagi na dirki po Španiji, v Zürichu pa se mu je preteklo nedeljo nekoliko ponesrečil nastop v kronometru, ko je bil 12. Za oba asa bodo na dirki skrbeli Jan Tratnik, Domen Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič, Matic Žumer in Luka Mezgec.

Večina vzponov na današnji preizkušnji poteka na krogu, dolgem 26,8 kilometra. Na tem krogu sta tudi dva pomembna vzpona in več manjših strmih odsekov. Kolesarji bodo morali ta krog prevoziti sedemkrat.

Start cestne dirke svetovnega prvenstva je v Winterthurju, uvodni kilometri potekajo proti severu, kjer je zmeren vzpon na Wolschberg do Buch am Irchel.

Kmalu po ponovnem prečkanju startnega mesta jih čaka kratek, a zelo strm vzpon na Kyburg, ki je dolg 1,2 kilometra in ima povprečni 12-odstotni naklon.

Trasa nato vodi skozi kraje Illnau, Volketswil in Maur, nato pa se začne vzpon na Binz. Vzpon je dolg 4,6 kilometra in ima povprečni 4,5-odstotni naklon. Na vrhu tega klanca se priključijo zaključnemu krogu.

Dobrih šest kilometrov kasneje se spoprimejo s strmim vzponom po gozdni cesti Schmalzgruebstrasse, ki mu sledi spust proti Züriškemu jezeru. Ob obali nato zavijejo proti severu, kjer po 90 kilometrih vstopijo v prvi od sedmih krogov.

Približno dva kilometra po prečkanju ciljne črte in nekaj ovinkih po mestnem središču, jih pričaka vzpon na Zürichbergstrasse, ki napove, kaj jih čaka v zaključku dirke.

Vzpon je dolg 800 metrov s povprečnim naklonom 8,6-odstotkov, najstrmejši odsek doseže naklon 15,9-odstotkov. Nato sledi skoraj povsem raven odsek, dolg 1,5 kilometra, ki vodi po lažni ravnini do naslednjega izziva.

Najtežji del vzpona na Witikonerstrasse je dolg 1 kilometer s povprečnim 8-odstotnim naklonom, a ker se vzpon začne in konča z lažno ravnino, lahko napišemo, da gre za 4,1 kilometra dolg vzpon s povprečnim 3,8-odstotnim naklonom.

Približno 10 kilometrov proga poteka na valoviti planoti na nadmorski višini med 600 in 650 metri. Več manjših strmih vzponov, kot je že omenjeni Schmalzgruebstrasse (300 metrov pri 8 %), popestri ta odsek, preden se kolesarji spustijo po tehnično zahtevnem spustu navzdol proti Küsnachtu.

Lažna ravnina dolga 1,5 kilometra jih popelje skozi Zollikon, nato pa se, ko dosežejo jezero, trasa nadaljuje ob ravni obali nazaj proti Zürichu.

Na vsakem krogu je 409 metrov vzpona, zadnji strm vzpon na Schmalzgruebstrasse pa jih čaka pred zadnjimi 10 kilometri dirke.