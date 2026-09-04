Po vsem svetu ni dvoma: prišel je novi Pogačar (VIDEO)

Slovenska zgodba na dirki po Španiji se nadaljuje tudi po odstopu Tadeja Pogačarja. V ospredje je z izjemno etapno zmago stopil komaj 20-letni Jakob Omrzel, medtem ko Primož Roglič v boju za rdečo majico ostaja (dovolj) blizu vodilnemu Enricu Masu. »Videli smo nekaj izjemnega. Ne samo zmage, ampak kakšno zmago. Fant se je odpeljal v slogu Tadeja Pogačarja, čeprav teh primerjav ne mara, a si jih je sam nakopal. Zadeva je bila načrtovana, nadzorovana in izpeljana do popolnosti,« je predstavo Omrzela ocenil Hočevar. Mladega Slovenca je posebej pohvalil zaradi vožnje na zaključnem vzponu na Calar Alto, ki ga je kljub celodnevnemu begu odpeljal skoraj v ritmu najboljših v skupnem seštevku. Glede na videno to ni zadnji veliki dosežek Omrzela, je prepričan Hočevar. FOTO: Jose Jordan/AFPOmrzel ...