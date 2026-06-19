Na polemike o Pogačarjevi teži odgovarja: Pozabite na kilogram ali dva

Dirka po Švici se je za najboljšega kolesarja sveta včeraj iz odlične generalke spremenila v dirko s črno piko. Ne po lastni krivdi, nesreča Urške Žigart ga je pretresla, direktor moštva Mauro Giannetti je pojasnil, da je bil Tadej Pogačar pred štartom pretresen, čeprav mu je Giannetti po obisku Urške v bolnišnici potrdil, da bo z njo vse v redu. »Ni bil prav nič pri volji za dirkanje, a je ostal profesionalec,« je še dodal Italijan.

Na cesti je dobro vidno, da je svetovni prvak razred zase in da so višinske priprave obrodile sadove. Opazovalci pa kljub temu izpostavljajo dejstvo, da na prvi pogled Pogačar izgleda, kot da je vsaj še kakšen kilogram oddaljen od optimalne teže, s katero naj bi se predstavil na dirki po Franciji. »Kaj je to optimalna teža? Ni vsak kilogram enak, potrebno je pogledati, kaj kolesarju prinese. Za klasike kakšen kilogram mišic lahko le koristi, tudi pri regeneraciji je tako, hkrati pa je potrebno vedeti, da bo dirka še zelo dolga,« je odgovoril Fernandez Matxin.

Dodal je še, da so s potekom priprav lahko zelo zadovoljni. »Nikoli ni lahko poiskati ravnotežja. Premalo višinskih priprav lahko v kolesarju porodi dvom v pripravljenost, po drugi strani preveč časa od doma in obremenitev za telo nista dobrodošla. A mislim, da smo našli pravi recept,« je dejal Španec.

Pred štartom dirke je bil dobre volje, nato je prejel slabe novice. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Za konec je znova potrdil, kaj Pogačarja dela tako posebnega. »Je pravi vodja in tega se ne da naučiti ali kupiti v trgovini. S tem se rodiš in Tadej je pri tem izjemen.« Do začetka dirke po Franciji je le še dobrih 14 dni, obeta se nam pravi šov najprej na katalonskih, nato pa na francoskih tleh.