Na priljubljeni San Luci so se Primožu Rogliču noge dobro vrtele

Jesenski del sezone se nadaljuje v Italiji, na dirki po Emiliji je bil Primož Roglič vse do zadnjega v igri za zmago. Na zadnjem vzponu na San Luco v Bologni je imel največ moči Isaac del Toro, ki je ohranil dobro formo iz Ruande in prebrodil želodčne težave, ki so ga ustavile v Kigaliju.

Kolesarji so se morali na zahtevni trasi petkrat povzpeti na San Luco, kjer je Roglič vedno dirkal dobro, nenazadnje je leta 2019 prav tam oblekel prvo rožnato majico na dirki po Italiji, ko je dobil prvo etapo. Tokrat smo spremljali pravo dirko na izpadanje, krojili so jo kolesarji ekipe UAE Emirates, napadala sta predvsem Adam Yates in Jay Vine.

Primož Roglič je držal stik z najboljšimi. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Ob predzadnjem prečkanju je preživelo le še šest kolesarjev, nato jih je še šest na ravnini ujelo priključek in 12 se jih je pomerilo za zmago, ko so zadnjič drveli proti sloviti baziliki na San Luci. Tom Pidcock se je z napadom že uspel odlepiti, a je imel Del Toro dovolj moči, da ga je ujel in v šprintu tudi premagal.

Tretje mesto je osvojil Lenny Martinez, Primož Roglič je v prvi zasledovalni skupini, ki je zaostala pet sekund, zasedel peto mesto. To je zelo dober obet tudi za dirko po Lombardiji prihodnji konec tedna, ki je zadnja velika dirka za večino kolesarjev v karavani – vsaj za tiste, ki jih ne čaka še dirka po Guangžiju na Kitajskem, s katero se bo sklenila sezona svetovne serije.