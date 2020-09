Na srečo so se uresničile sanje, ne kolesarska mora

Laruns - »Vsak kolesar sanja o rumeni majici, te sanje so se mi uresničile,« je Primož Roglič povedal, potem ko je svoji zbirki rožnatih in rdečih majic iz Gira in Vuelte dodal še rumeno na Touru. Poleg datuma, 6. septembra, si velja zapomniti še kraj, ki je po naključju ali ne eden najsrečnejših za slovensko kolesarstvo.Laruns je malo znan pirenejski zaselek, v katerem prebiva okoli 1200 duš, vendar bi ga veljalo obiskati že, da bi videli, kje se je že dvakrat pisala zgodovina slovenskega kolesarstva. Laruns je dvakrat doslej gostil cilj etape Toura, leta 2018 je zmagal Primož Roglič, letos Tadej Pogačar. Za nameček je ...