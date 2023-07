Na Touru bo sprinterski obračun na avtomobilskem dirkališču

V četrti etapi se bo Tour končno poslovil od Baskov. Še ena dolga ravninska etapa od zdraviliškega mesta Dax do Nogara. Cilj bo na avtomobilskem dirkališču Paula Armagnaca, znanem tudi kot Circuit de Nogaro.

Zadnji trije kilometri so speljani prav po tem dirkališču, tako da bodo sprinterji imeli na voljo zelo široko in varno cesto.

Na celotni trasi sta samo en leteči in en gorski cilj četrte kategorije. Dirka bo danes zavila proč od atlantske obale proti vzhodu do Vic-Fezensaca. Sledilo bo 40 valovitih kilometrov vse do edinega klanca Cote de Demu, ki je dolg dva kilometra, s povprečnim 3,5-odstotnim naklonom. Klanec, ki je komaj vreden omembe.

Na dirkališču Paula Armagnaca so zmagovala znana avtomobilistična imena, kot sta Alain Prost in Jean Alesi, a tudi kolesarji, Eddy Merckx je tu zmagal na dirki Criterium des As leta 1974, medtem ko je Tom Scully leta 2017 zmagal na etapi dirke Route du Sud.

Ubežniki bodo tudi danes zagotovo zelo delavni. Težko verjamemo, da jim bo uspelo v cilj priti pred glavnino, saj imajo sprinterske ekipe prevelik interes za zmago na tako ravni etapi. Favoriti za današnjo zmago so isti kot včeraj: Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus, Mark Cavendish, Wout van Aert, Caleb Ewan, Mads Pedersen, Alexander Kristoff, Biniam Girmay, Jordi Meeus ...

V skupnem seštevku prve deseterice se najbrž ne bo nič spremenilo. Tadej Pogačar je trenutno na drugem mestu, med dvojčkoma Adamom in Simonom Yatesom.