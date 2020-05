Na virtualnem Giru jutri tudi Roglič

Ljubljana – Najboljši slovenski kolesar Primož Roglič se bo jutri udeležil sedme etape virtualne dirke po Italiji. Kot so sporočili prireditelji, bo na sporedu 15,7 kilometra dolga vožnja na čas, ki bo simulacija 21. etape letošnjega Gira od Cernusca sul Naviglia do Milana, so sporočili prireditelji.



Iz ekipe Jumbo-Visma bo na trenažerju padala vrtel tudi norveški up Tobias Foss. Skupaj s 30-letni Zasavcem, ki v teh dneh na vso moč vrti pedala po slovenskih cestah, bosta poskušala ujeti vodilno ekipo po šestih etapah virtualne dirke – Astano, za katero bosta tekmovala Manuele Boaro in Davide Martinelli.



Italijanska kolesarja bosta branila dobrih 48 sekund naskoka pred drugouvrščeno ekipo Jumbo-Visma. Na tretjem mestu je ta čas Androni Giocattoli-Sidermec. Roglič sicer ne bo edini Slovenec na etapi, barve moštva Bahrain Merida bosta branila Domen Novak in Grega Bole, ki na trenažerju kaže zelo dobro formo, kar je potrdil z zmago na eni od tovrstnih dirk. Na virtualnem Giru sicer nastopa sedem ekip, vendar le tri iz svetovne serije.