Na VN Kranja najhitrejši Nizozemec

Kranj – Nizozemski kolesar Olav Kooij iz razvojne ekipe Jumbo Visma (na fotografiji) je zmagovalec letošnje dirke za veliko nagrado Kranja. Drugi je bil Italijan Filippo Fortin (Felbermayr), tretji pa Poljak Pawel Franczak (Voster ATS). Najboljši Slovenec je bil na 4. mestu Marko Kump (Adria Mobil).



Na tradicionalni dirki in memorialu Filipa Majcna je nastopilo 35 ekip iz držav z zelenega seznama varnih, med njimi podmladki profesionalnih ekip svetovne turneje, Jumbo Visma, Israel Cycling Academy in NTT. Na sobotnem nočnem kriteriju je imela največ uspeha Adria Mobil, med člani je zmago tako kot lani slavil Gašper Katrašnik, za njim pa sta končala Italijan Vincenzo Albanese (Bardiani CSF) in Žiga Jerman (Continentale Groupama FDJ).