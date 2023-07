Na vrhu piramide je lepo, temelji pa se vse bolj sesuvajo

Žensko kolesarstvo je v skokovitem vzponu. Prenosi na Eurosportu so dvignili priljubljenost med gledalci, največje dirke prirejajo tudi ženske izvedbe, v teh dneh se končuje druga ženska dirka po Franciji. Urša Pintar s skoraj 15-letnim stažem med profesionalnimi kolesarkami ponuja unikaten vpogled v razvoj ženskega kolesarstva, a opozarja, da napredek ni koristil vsem. V pogovoru za Delo je spregovorila o nadaljnjih ciljih v karieri, razočaranju, ko so se zaprla vrata UAE-ja, prihajajočem SP v Glasgowu in finančnem vložku, ki je potreben za delovanje ekipe.

Urša, najprej čestitke za še drugi naslov državne prvakinje. Kaj vam dres s slovensko zastavo pomeni?

Vedno je lepo zmagati na domačih tleh. Na državnem prvenstvu v Radovljici je bila res lepa trasa, veselila sem se je in se zelo dobro pripravila na dirko. Dirkale smo s starejšimi mladinci, to je vedno izziv, saj oni dirkajo nekoliko drugače. Zaradi tega je bila dirka nekoliko bolj stresna, bom pa ponosno nosila to majico državne prvakinje.

Po prvem naslovu državne prvakinje (2020 na Krvavcu) ste dejali, da upate, da boste tudi v prihodnje lahko dirkale skupaj z moškimi. Morda veste, zakaj temu ni tako?

Takrat je bila zaradi koronavirusa posebna sezona, za nas je bil nedvomno prestiž, da smo lahko dirkale s fanti. Je pa to zelo odvisno od trase, če bi bila kolikor toliko enostavna, da bi lahko dlje časa sledile njihovemu ritmu, bi to šlo, na težkem krogu pa ne bi imelo smisla. Sem pa mnenja, da če želimo napredovati, moramo dirkati z boljšimi od sebe. Pred leti smo še vozile z mlajšimi mladinci, zdaj dirkamo s starejšimi in že to je pozitivna sprememba.

