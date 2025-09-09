Na Vuelti napeto: v pripravljenosti še 400 policajev, Vingegaard razume

Na Vuelti je vse bolj vroče. Povsem odprt je boj za skupno zmago, kjer ima Jonas Vingegaard 48 sekund naskoka pred Joaom Almeido, pred kolesarji pa je še zahteven zadnji teden, posejan z vzponi in tudi posamično vožnjo na čas v Valladolidu. Pozornost pa še naprej zbujajo tudi protestniki, ki opozarjajo na tragedijo v Gazi.

V zadnjih dneh je bilo na dirki veliko incidentov, povezanih s protesti, Javier Romo je zaradi protestnika padel v 15. etapi, v naslednjih dneh naj bi bilo še huje. Vsak dan so lokalne oblasti na traso napotile dodatnih 460 kilometrov, ki bodo po asturijskih cestah poskušale preprečiti novo prekinitev etap, še bolj ostri so ukrepi v Valladolidu.

FOTO: Pankra Nieto/Reuters

Na 27 km dolgi vožnji na čas bo ob cesti še dodatnih 450 policajev, saj prav kronometer ponuja najlepšo priložnost za protestnike, da dobijo nekaj sekund na televizijskih ekranih. Nosilec rdeče majice razume, zakaj se to dogaja: »Grozno je, kar se dogaja v Gazi, razumem, da ljudje želijo opozoriti na to in je protest njihova edina možnost, da je njihov glas slišan. Žal mi je, da se to dogaja tukaj na Vuelti, raje bi se posvetili dirkanju, a jih povsem razumem.«

Danes je na sporedu etapa, posejana s kratkimi in zahrbtnimi vzponi, zaključila se bo z 8,3 km dolgim vzponom (5,2 %). Jutrišnja etapa s ciljnim vzponom 1. kategorije bo že bolj odločilna za razvrstitev v skupnem seštevku, nato sledi omenjena vožnja na čas v Valladolidu. Zadnja priložnost za spremembe na vrhu bo v soboto, v nedeljo sledi parada šampionov v Madridu.