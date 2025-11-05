Na zadnjem kolesu Luke Mezgeca odslej nemški šprinter

Nemški šprinter Pascal Ackermann bo postal novi član avstralske kolesarske ekipe Jayco Alula. 31-letnik iz Kandla je v preteklih letih dobil tri etape dirke po Italiji in dve na dirki po Španiji. Največje uspehe je doživel v dresu nemške Red Bull Bore hansgrohe, sicer pa je dve leti pri Emiratih dirkal tudi s Tadejem Pogačarjem.

Ekipa Jayco Alula je potrebovala novega hitraša, ki bi se v bojih najtežjih in najmočnejših fantov v profesionalni karavani lahko boril za visoka mesta. Po skromnih predstavah v zadnjih dveh letih bo Dylan Groenewegen prestopil v francoski Unibet Rose Rockets, odhaja tudi Nemec Max Walscheid. Najstarejši slovenski kolesar med elito Luka Mezgec bo tako v svoji zadnji sezoni bdel nad izkušenim Ackermannom, ki je tako kot Groenewegen v zadnjih letih stagniral, če ne celo nazadoval.

Pascal Ackermann je že slavil tudi na dirki po Sloveniji, leta 2019 je slavil ob tradicionalnem zaključki v Rogaški Slatini. FOTO: Tadej Regent/Delo

V kaotičnih zaključkih bo imela Jayco Alula močan vlak, v katerem ostaja tudi Avstralec Michael Matthews, ki je pred dnevi podaljšal pogodbo z ekipo generalnega direktorja Gerryja Ryana. Prihajata tudi hitra Amaury Capiot in Andrea Vendrame, zadnja leta pa nase vse bolj opozarjata Robert Donaldson in Jelte Krijnsen.

Vseeno pa ne gre verjeti, da bo Mezgec v svoji zadnji sezoni nastopil na dirki po Franciji. Ackermann bo verjetno priložnost dobil na eni izmed preostalih dveh tritedenskih dirk, kjer bo v nekoliko šibkejši konkurenci lovil etapne zmage.

Na dirki po Italiji 2019 je bil Pascal Ackermann najboljši šprinter, dve etapni zmagi sta zadoščali za zmago v točkovnem seštevku. FOTO: Luk Benies/AFP

Sedemintridesetletni Kranjčan bo prihodnje leto verjetno zaključil zelo uspešno športno pot, ki jo je leta 2014 kronal z etapno zmago na dirki po Italiji, pogosto pa mu je na prestižnih preizkušnjah do precej odmevnejših rezultatov zmanjkalo le malo sreče. Morda bi lahko kariero končal na domačem evropskem prvenstvu, ki ga bo oktobra gostila Ljubljana.

V svetovni seriji bo v sezoni 2026 devet Slovencev. Edini, ki uradno še nima podpisane pogodbe, je Matej Mohorič, ki pa naj bi se po besedah generalnega direktorja ekipe Bahrain Victorious Milana Eržena odločil za podaljšanje sodelovanja z deloma slovensko zasedbo.