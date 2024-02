Na zaključnem vzponu v Algarvu je Tratnik potrdil stopničke

Dirka po Algarvu (2.Pro) je ena od stalnic spomladanskega dela koledarja, letos je pritegnila zelo močno zasedbo na čelu z nekdanjim svetovnim prvakom Remcom Evenepoelom in Woutom van Aertom, ki je bil na papirju kapetan Visme Lease a bike. A je to vlogo na koncu prevzel vse boljši Jan Tratnik, ki je dirko končal na 3. mestu v skupnem seštevku.

Tratnik je pot do uspeha tlakoval na težkem zaključnem vzponu v 2. etapi, ko je skočil na peto mesto v skupnem seštevku, po sobotnem kronometru (končal ga je na 10. mestu, zmagal je svetovni prvak Evenepoel) je pridobil še dve mesti in skočil na stopničke skupnega seštevka dirke po idilični portugalski pokrajini.

Nedelja ni bila namenjena šprinterjem, skoraj 3000 višinskih metrov v 165 kilometrih ni bilo mačji kašelj, zaključni vzpon na Alto do Malhao (premagali so ga dvakrat) je bil dolg 2,5 kilometra, a je imel skoraj 10-odstotni povprečni naklon. Tratnik je pozimi očitno ujel vrhunsko formo na vzponih, saj tudi tokrat ni imel težav, tempo zmagovalca etape in dirke Danija Martineza in Evenepoela je bil v zaključku le rahlo prehud, na petem mestu pa je zaostal le sedem sekund.

V skupnem seštevku je po zaslugi odličnega kronometra slavil Evenepoel s prednostjo 43 sekund pred dobitnikom dveh etap Martinezom, Tratnik je končal na tretjem mestu z 1:25 zaostanka.