Nad Pogačarjem očaran tudi Lance Armstrong

Ljubljana

Tadej Pogačar je bil v današnji vožnji na čas razred zase. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

- Izjemna predstava, ki si je s prepričljivo zmago na današnji vožnji na čas prikolesaril tudi rumeno majico vodilnega na dirki po Franciji, potem ko je v skupni razvrstitvi z vrha zrinil dotlej prvouvrščenega reprezentančnega kolega, je močno odmevala tudi po svetu. Čestitke mlademu asu s Klanca pri Komendi, ki bo v ponedeljek praznoval 22. rojstni dan, so v hipu preplavile družbena omrežja., zmagovalec predlanske francoske »pentlje«, je prek twitterja nemudoma čestital Pogačarju. »To je bilo bolano! Na drugi strani pa je treba sočustvovati z Rogličem in celotno ekipo Jumbo Visma. Bili so neverjetni, izgubili pa so na najslabši možni način,« je zapisal 34-letni Valižan.Oglasil se je tudi sloviti, ki se je med letoma 1999 in 2005 kar sedemkrat zapored veselil končne zmage na dirki po Franciji. No, pozneje so razkrili, da si je pomagal s prepovedanimi poživili. »To je bila ena od najboljših predstav, kar smo jih kadarkoli videli v kolesarstvu. Popolnoma neverjetna zmaga Pogačarja na 20. etapi,« je čivknil 49-letni Američan, medtem ko se je obetavni novozelandski dirkač, ki z Lanceom seveda ni v sorodu, vprašal, kaj je imel Tadej danes za zajtrk.Nad »Pogijem« ne skrivajo navdušenja niti v tujih mediji. »Videli smo najboljšo predstavo v zgodovini tega športa,« je mogoče prebrati na Eurosportu, pri BBC Sport pa so zapisali, da je zmaga Pogačarja pred velikim favoritom Rogličem eden od najbolj dramatičnih zasukov v zgodovini dirke po Franciji.V spletni izdaji francoskega časnika Le Monde so razplet razburljivega slovenskega dvoboja pospremili z naslednjimi besedami: »Pogačar je s prestola vrgel Rogliča in mu pred zadnjo etapo vzel rumeno majico.« V španskem Asu pa so zapisali: »Pogačar piše zgodovino. Uspelo mu je nemogoče, zmaga v etapi in zmaga na Touru.«