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Kolesarstvo

Naj bo Možjanca za Primoža Rogliča kot gora Fudži

Zasavski orel bi na domačih cestah olimpijskemu naslovu lahko dodal še evropsko lovoriko. Konec EP s šestimi preizkušnjami v vožnji na čas.
Primoža Rogliča danes čaka vzpon na Možjanco s kolesom za kronometer. FOTO: Luka Vovk/Sportida
Galerija
Primoža Rogliča danes čaka vzpon na Možjanco s kolesom za kronometer. FOTO: Luka Vovk/Sportida
Miha Hočevar
7. 10. 2026 | 05:00
5:19
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S šestimi preizkušnjami v vožnji na čas se bo danes končalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji. To je bilo po organizacijski plati malodane brezhibno, češnja na torti uspešnega tekmovanja pa bi bila domača kolajna. Slovenski navijači pogledujejo predvsem proti Primožu Rogliču, ki bi se na zahtevni trasi z vzponom na Možjanco lahko pri 36 letih veselil svojega prvega naslova evropskega prvaka.

»Načrt je tak, da bo Primož Roglič evropski prvak,« je bil v napovedih optimističen tudi drugi slovenski tekmovalec Jan Tratnik.

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