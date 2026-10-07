Naj bo Možjanca za Primoža Rogliča kot gora Fudži

S šestimi preizkušnjami v vožnji na čas se bo danes končalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji. To je bilo po organizacijski plati malodane brezhibno, češnja na torti uspešnega tekmovanja pa bi bila domača kolajna. Slovenski navijači pogledujejo predvsem proti Primožu Rogliču, ki bi se na zahtevni trasi z vzponom na Možjanco lahko pri 36 letih veselil svojega prvega naslova evropskega prvaka.

»Načrt je tak, da bo Primož Roglič evropski prvak,« je bil v napovedih optimističen tudi drugi slovenski tekmovalec Jan Tratnik.