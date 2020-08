FOTO:Naj bo Tour de Roglič, ne Tour de korona

Nica

Omilili pravilo o izključitvi

Le 36 km vožnje na čas

- Pandemija koronavirusa je letos s tekmovalnega koledarja črtala olimpijske igre v Tokiu, evropsko prvenstvo v nogometu, teniški turnir v Wimbledonu in številne druge spektakle, ki so na železnem repertoarju športnih navdušencev po vsem svetu. Ni pa jim (še) vzela vrhunca kolesarske sezone. Danes se v Nici začenja 107. Tour de France, najbolj slovenski doslej.Poseben je tudi zaradi rekordnega števila udeležencev, predvsem pa zaradi izjemnih napovedi in velikih pričakovanj. Največja so usmerjena v, številko ena na svetovni jakostni lestvici, ki iz dirke v dirko na novo piše zgodovino slovenskega kolesarstva in športa. Lani je na dirki po Italiji s tretjim mestom dosegel prvo slovensko uvrstitev na oder za zmagovalce tritedenske dirke, nato pa na dirki po Španiji še prvo zmago.Zdaj si želi še najbolj čislano majico v kolesarskem svetu, rumeno zmagovalca dirke po Franciji, ki bo precej drugačna kot vse doslej. Zaradi slabega epidemiološkega položaja v Franciji bo za udeležence veljal izjemno strog zdravstveni protokol, za gledalce pa bo dostop do cest, kjer bo potekala dirka, močno omejen. Številni se ob tem sprašujejo, ali bo karavana 176 kolesarjev (med njimi so poleg Rogliča tudi) dosegla predvideni cilj 20. septembra v Parizu. Največje kolesarske predstave se je letos zato prijel vzdevek Tour de korona, če bo šlo vse po željah slovenskih navijačev, pa bomo na Elizejskih poljanah dobili Tour de Roglič.Pot do tja bo še dolga, kolesarsko karavano ne čaka le 3484,2 km v 21. etapah, temveč tritedensko upoštevanje zelo strogih pravil ter upanje, da kljub temu ne bi zabredli v težave s koronavirusom. Prireditelji so včeraj objavili omiljeno različico pravila, po kateri mora dirko zapustiti vsaka ekipa, pri kateri se pojavita dve okužbi. Po prvotni je to veljalo, ne glede na to, ali je bil v ekipi okužen kolesar ali kateri od članov spremljevalnega osebja, zdaj velja le, če sta okužena dva kolesarja v obdobju sedmih dni. Ta omilitev je že rešila belgijsko ekipo Lotto Soudal, pri kateri sta bila na zadnjih testih pozitivna dva spremljevalca. Domov ni šla celotna zasedba, temveč le okuženi osebi in njuna hotelska cimra.Zdravniška služba bo pri izključevanju kolesarjev previdnejša, kot je sprva kazalo. V primeru pozitivnega testa bodo opravili dodatna testiranja, da ne bi prihajalo do lažnih pozitivnih rezultatov, kot se je to že dogajalo, ko so nastope preprečevali kolesarjem brez simptomov, za katere se je naknadno izkazalo, da niso okuženi.Ob tem se je moral direktor Tourazaradi slabe epidemiološke situacije v Franciji sprijazniti z ukrepom, ki se mu je doslej izogibal. Prireditelji bodo močno omejili dostop gledalcem, na start v Nici so jih nameravali spustiti 2500, zdaj jih ne bo smelo biti več kot 100, zaprli so dostop za motorna vozila na vse vzpone. Ob trasi bodo lahko le tisti, ki bodo tja kolesarili ali pešačili …Ko o koronavirusu še ni bilo ne duha ne sluha, se je že obetala precej neobičajna dirka. Za to so poskrbeli s traso, ki ne sledi tradiciji Toura. V njej ni legendarnih vzponov na Galibier, Alpe d’Huez, Tourmalet, Aubisque ali Mt. Ventoux, zato pa bo v 21 etapah kar sedem ciljnih vzponov, vštevši edino vožnjo na čas v 20. etapi. Vse skupaj je bo na dirki 36,2 km, in še ta bo gorska, tako da specialisti za to kolesarsko disciplino nimajo veliko možnosti. Sila redke bodo tudi priložnosti za šprinterje, toliko več jih bo za najboljše hribolazce, med katere sodita tudi Roglič in Pogačar.Oba v napovedih strokovnjakov kotirata visoko, Roglič s svojo ekipo Jumbo Visma na vrh, Pogačar, ki mu bo pri ekipi UAE pomagal tudi rojak Jan Polanc, tik pod njega. Kaj se bo zgodilo na cesti, ne ve nihče, številni napovedujejo tudi presenečenja. »Ni še pametno napovedovati razpleta v Parizu, saj bo ta Tour povsem drugačen od prejšnjih. Če bi se ozirali le na izide pripravljalnih dirk, je Rogličeva Jumbo Visma močnejša od Ineosa. Ta se bo morda vrnil na vrh, lahko pa se izkaže, da je katera od drugih ekip močnejša od obeh,« je dejal, športni direktor pri Treku Segafredu.Stanje duha v karavani je orisal nekdanji slovenski profesionalec. »Obeta se kolesarska vojna. Vsi so lačni rezultatov, veliko je takšnih, ki jim letos poteče pogodba. V običajnih razmerah imajo na voljo vso sezono, da se izkažejo, zdaj le nekaj tednov. Ob tem vlada še negotovost, kaj bo, če pride do še ene koronske krize,« je dejal Čerin. Njegove besede bo bržčas potrdila že današnja prva etapa (156 km) v Nici, kjer se bo 176 kolesarjev, med njimi pet Slovencev, borilo za etapno zmago in rumeno majico.