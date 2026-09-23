Naj bodo navijači vrhunski kot Pogačar in Roglič

Evropsko prvenstvo, na katerem se bo za 14 kompletov kolajn pomerilo okoli 900 kolesark in kolesarjev iz 50 držav, bo največje tekmovanje, kar jih je doslej priredila Kolesarska zveza Slovenije. Organizacijska ekipa na čelu z generalnim sekretarjem Tomažem Poljancem in tehničnim direktorjem Bogdanom Finkom je pripravljena. Podobno velja tudi za najboljše slovenske reprezentante z izjemno poškodovanega Tadeja Pogačarja.

»Tadej je poškodovan, na seznam je bil vpisan še pred poškodbo, gre za predprijave. Na koncu bo iz seznama kolesarjev, ki jih je slovenska reprezentanca prijavila, izbranih osem. Kdo bo na štartu, bo povedal selektor. Seveda bi si vsi želeli videti Tadeja, vendar je prav, da se posluša stroko in zdravnike, tako da o tem ne bi špekuliral,« je nadaljeval Poljanec.