Naj se rumeno kolo zavrti, naj Pogijevo zapestje zdrži

Že prva etapa od 21. je na papirju zelo hribovita, s kar 3221 višinskimi metri, dobesedno je posuta s kategoriziranimi in nekategoriziranimi klanci.

Za gledalce bo izjemna, veliko bolj zanimiva, kot so prologi, ki največkrat služijo za uvod v tritedensko bitko in podelitev vseh majic, ki so na voljo. In tako kot že nekaj desetletij so na voljo rumena, zelena, pikčasta in bela majica za najboljšega v skupnem seštevku, najboljšega po točkah, najboljšega na gorskih ciljih in najboljšega, ki še ni dopolnil 25 let.

Prva etapa po Bilbau in okolici je dolga 182 kilometrov, pet kategoriziranih klancev, en leteči cilj. Baskija bo pokazala, da ni niti malo ravna, da bo današnji zmagovalec tisti, ki bo resno lahko računal na katerokoli majico.

Prvi vzpon letošnjega Toura je že na 13,8 kilometru, prvi klanec se imenuje Cote de Laukiz, dolg je 2,2 kilometra, povprečni naklon pa je 6,9-odstoten. Po spustu sledi 40 kilometrov ravnine, drugi vzpon ne sodi v nobeno težavnostno kategorijo, čeprav je dolg 4,4 kilometra. Drugi kategorizirani vzpon je na Cote de San de Gaztelungaxte, dolg je 3,5 kilometra, kar 7,6 povprečen naklon.

Potem sledi kolesarska lažna ravnina, valovita cesta, ki bo počasi, a sigurno izčrpavala kolesarje na klancu Col de Morga, ki je dol malce manj od štirih kilometrov, naklon je blag, sodi v 4. kategorijo. Zadnji klanec Cote de Vivero je dolg 4,2 kilometra, sodi v 2. kategorijo. Po spustu sledi zadnji klanec, ki bo najbrž tudi sito za preživele šprinterje, Cote de Pike je dolg 2 kilometra, povprečen naklon je 10-odstoten. Spustijo se v Bilbao, v zadnjem kilometru pa se cesta dvigne s 4,6-odstotnim povprečnim naklonom.

Vremenska napoved je odlična, ozračje se bo segrelo do 23 stopinj, oblačno bo, brez padavin in vetra. Na letošnjem Touru bomo redno pogledovali na vremensko napoved, kot tudi na kakovost asfaltne podlage. Vreme zato, ker vemo, da Pogi ne prenaša najbolje hude pripeke, asfaltno podlago pa zaradi njegove poškodbe zapestja. Ne samo mi, še bolj se za Pogačarjevo zapestje zanimajo tekmeci. Začelo se je šušljati, da se bo zgodil pravi čudež, če bo Pogijevo zapestje zdržalo vseh 21 etap. V moštvu UAE so prepričani v zdravniško konzultacijo o Tadejevem zdravju, zato bo dirkal tudi brez opornice.

Mathieu van der Poel je današnji prvi favorit za zmago v Bilbau. FOTO: Benoit Tessier Reuters

Favoriti za današnjo zmago

Favorita iz prve vrste na današnji uvodni etapi sta samo dva: Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) in Wout van Aert (Jumbo Visma). Favoriti iz druge vrste so trije Tadej Pogačar (UAE), Tom Pidcock (Ineos Grenadier) in Biniam Girmay (Intermarche - Circus - Wanty), za njimi pa Mads Pedersen in in Mattias Skjelmose (oba Trek Segafredo) in Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step). Tako vsaj pravijo na stavnicah.

Na letošnjem Touru štartata še dva Slovenca, Matej Mohorič za Bahrain Victorious in Luka Mezgec za Jayco Alulo.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri