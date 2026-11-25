Tadej Pogačar in Urška Žigart sta bila na 25. prireditvi Večer zvezd v Arboretumu Volčji potok izbrana za najboljša kolesarja in kolesarko sezone. Ob tem so podelili še številna druga priznanja in obudili spomin na leto, ko je Slovenija prvič gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, na katerem je zmago v vožnji na čas slavil Primož Roglič.

Dvoma o tem, komu bo pripadla nagrada za najboljšega kolesarja leta, ni bilo. Še sedmič zapovrstjo je to postal Pogačar, za katerim je bila tudi do padca konec avgusta na dirki po Španiji sijajna sezona z 22 zmagami. Med njimi izstopajo peto slavje na dirki po Franciji ter zmage na spomenikih Milano-Sanremo, po Flandriji in v Liegeu. Drugi je bil na eni najtežjih preizkušenj v koledarju na Pariz-Roubaixu, dobil pa je še Strade Bianche in obe švicarski etapni dirki. Tudi na Vuelti je bil na dobri poti, da odnese skupno zmago, a ga je ustavil padec v osmi etapi, po kateri je moral zaradi več zlomov predčasno končati sezono.

Tretjič je kolesarka leta v Sloveniji postala Žigart, čeprav je bila zaradi poškodb dlje časa odsotna. Kljub temu je na dirkah po Španiji in Italiji končala med deseterico v skupnem seštevku in sezono končala kot 56. kolesarka sveta. Tudi Žigart se prireditve zaradi drugih obveznosti ni udeležila.

Parakolesar leta je postal Anej Doplihar, evropski prvak s cestne dirke in podprvak v kronometru v italijanskem Maniagu. Najboljša mlada kolesarja sta postala Gal Stare, ki se je izkazal s šestim mestom na svetovnem prvenstvu, ter Nežka Libnik, ki je med mladinkami v svetovnem pokalu in na SP kraljevala v disciplini enduro. Priznanje za posebne dosežke so prejeli Primož Roglič za naslov evropskega prvaka v vožnji na čas v Šenčurju ter drugo mesto na dirki po Španiji, čeprav je imel v pripravah nanjo nesrečo in zato izpustil velik del piljenja forme.

Primož Roglič je z zmago na vožnji na čas postavil piko na i odlično organiziranega evropskega prvenstva. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Tudi mladi Jakob Omrzel je na španskih cestah pokazal razkošen potencial. Dobil je 12. etapo iz bega ter premierno tritedensko preizkušnjo končal na sedmem mestu ter drugem v razvrstitvi mladih kolesarjev. Priznanje so za svoje dosežke prejeli tudi gorski kolesarji, med njimi Jakob Klemenčič (eliminator), Matic Kranjec Žagar (eliminator) in Ažbe Kalinšek (spust).

Priznanje ob koncu športne poti sta prejela cestni kolesar in državni prvak v številnih disciplinah Luka Mezgec ter gorska kolesarka v krosu Tanja Žakelj.

Za življenjsko delo sta bila odlikovana Slavko Matko (KD Papež-Podgorje) in Jože Kenk (Mountain bike klub Črni Vrh).

Najboljši amaterski kolesar pa je postal Andrej Žavbi.

Ob podelitvi priznanj najboljšim ter za posebne dosežke so v Volčjem potoku s 14-minutnim posnetkom obudili tudi spomin na oktobrsko EP v Ljubljani in Šenčurju, doslej največji kolesarski dogodek na sončni strani Alp.

Pred tem sta okoli 200 gostov nagovorila predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.