Tadej Pogačar (UAE) je zaradi padca na Vuelti prvič v karieri predčasno končal tritedensko dirko in tudi sezono, a to ni spremenilo dejstva, da je bil tudi v letu 2026 z naskokom najboljši kolesar na svetu. To je danes postal tudi uradno, še četrtič so mu podelili prestižno zlato kolo – Velo d'or.

Po kolesarskega oskarja, ki ga podeljuje največji francoski športni časnik L'Equipe, mu tokrat ni bilo treba iti daleč. Podelili so mu ga v njegovem domačem Monte Carlu, kjer ga jutri čaka še tradicionalna dobrodelna dirka Beking, na kateri se vsako leto pomerijo v Monaku živeči kolesarski asi.

Na njen štart se bo podal s še dvema nagradama več. Ni prejel le zlatega kolesa za najboljšega kolesarja sezone, temveč tretjič zapored tudi nagrado Eddyja Merckxa za najboljšega kolesarja na klasičnih dirkah.

Pogačarju ni bilo treba daleč po nagrado, podelili so jo v Monte Carlu. FOTO: Valery Hache/AFP

Oba kipca je prejel pričakovano, saj je 28-letnik s Klanca pri Komendi kljub predčasnemu koncu sezone slavil kar 22 zmag v 54 tekmovalnih dneh. Med njimi je bila zgodovinska peta na Touru, s katero se je izenačil z rekorderji velike pentlje Jacquesom Anquetilom, Eddyjem Merckxom, Bernardom Hinaultom in Miguelom Indurainom. Najboljši je bil na vseh dirkah, na katerih je štartal, razen na Pariz–Roubaix, na kateri ga je ugnal Wout van Aert (Visma Lease a Bike), in na Vuelti, na kateri je prepričljivo nosil rdečo majico vodilnega do nesrečnega padca v 8. etapi, pri katerem si je zlomil ključnico in tri vretenca, ob tem pa utrpel še pretres možganov.

Prihodnjo sezono spet v Roubaixu

Pogačar je nagrado Eddyja Merckxa prejel, čeprav je moral izpustiti svetovno prvenstvo v Kanadi, evropsko prvenstvo v Sloveniji in dirko po Lombardiji, ki jo je pred tem dobil petkrat zapored, Pred tem je namreč že dobil tri od petih spomenikov, poleg prve zmage na dirki Milano–Sanremo je slavil še tretjo na dirki po Flandriji in četrto na Liege–Bastogne–Liege.

Demi Vollering je tako kot Pogačar prejela dve nagradi. FOTO: Valery Hache/AFP

»Pariz–Roubaix še ni obsedenost, saj sem tam doslej dirkal le dvakrat. Zelo uživam v pripravah, v dneh pred dirko in tudi v dirki. Če bom vedel, da imam vsaj majhne možnosti za zmago, se bom vračal in poskušal dati vse od sebe. Če ne bom zmagal, tudi ne bo nič hudega, saj mi je všeč vse okoli te dirke in prihodnje leto bom gotovo na štartu,« je Pogačar ob podelitvi nagrade za najboljšega na klasičnih dirkah razkril, da se bo v sezoni 2027 še tretjič podal v »severni pekel«.

Ob Pogiju so bili sicer finalisti za naslov najboljšega kolesarja leta še njegova moštvena kolega Isaac del Toro in Brandon McNulty, Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), Felix Gall, Paul Seixas (oba Decathlon), Enric Mas (Movistar), Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech), Wout van Aert in Jonas Vingegaard (oba Visma Lease a Bike).

Ujel je Alberta Contadorja

Pogačar si s četrtim zlatim kolesom, ki ga je prejel v letih 2021, 2024, 2025 in 2026 (pred njim so ga leta 2020 podelili Primožu Rogliču), zdaj deli rekord z Albertom Contadorjem, ki je bil najboljši v letih 2007, 2008, 2009 in 2014. V moški konkurenci so zlato kolo prvič podelili leta 1992, ko ga je prejel Indurain, kolesarko leta pa razglašajo od leta 2022. To je drugič postala Demi Vollering (FDJ United). Nizozemska šampionka je bila prvič najboljša leta 2023, letos pa je v ženski karavani prevladovala podobno kot Pogačar v moški. Slavila je 16 zmag, med drugim je osvojila Giro, Tour, svetovno in evropsko prvenstvo. Prejela je tudi nagrado za najboljšo kolesarko na klasičnih dirkah.

Paul Seixasje novinec leta. FOTO: Valery Hache/AFP

Tokrat so prvič podelili tudi nagrado za novinca leta. Med tremi finalisti je bi bil tudi slovenski up Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ki se je izkazal z etapno zmago in končnim 7. mestom na Vuelti. Po pričakovanjih je nagrado prejel Seixas, ki je v Pogačarjevi odsotnosti dobil zadnji spomenik sezone, dirko po Lombardija. Ob tem so Seixasa po pričakovanjih razglasili tudi za francoskega kolesarja leta.

Jakob Omrzel je bil tretji v glasovanju za novinca leta. FOTO: Jose Jordan/AFP

Nagrade so prejeli še: za šprinterja leta Tim Merlier (Soudal Quick Step), za šprinterko leta Lorena Wiebes (SD Works), za novinko leta Paula Blasi (UAE), za francosko kolesarko leta Célia Géry (FDJ United), za parakolesarja leta Florian Jouanny. Nagrado Gina Mäderja pa je zaradi zavzemanja za ohranitev okolja in boj proti prehranskim motnjam prejela Océane Mahé.