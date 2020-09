Najdaljša etapa letošnjega Toura

S spremljanjem dirke začnemo ob 13:30

Najtesnejši šprint na letošnjem Touru je bil včeraj, v 11. etapi. FOTO: A.S.0./Reuters

Profil 12. etape

Najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji je dolga 218 kilometrov, cesta od Chauvignyja do Sarrana je hribovita in bo kolesarje zapeljala v samo osrčje Francije v Centralni Masiv, gorsko regijo, v kateri bodo klancarji prevzeli glavno vlogo na dirki. V etapi so štirje kategorizirani vzponi, dva sta 4. kategorije, eden 2. in en 3. kategorije, ter en leteči cilj, ki se nahaja pred podplati Centralnega Masiva, na 51-kilometru etape. Najtežji današnji vzpon je Suc au May, prav zadnji današnji kategorizirani klanec dolg je 5,7 kilometra, povprečen naklon je 8,8-odstoten.Današnja etapa je posvečena lansko leto preminulima, ki je kar osemkrat stal na odru za zmagovalce Toura in nikoli ni oblekel rumene majice in J, bivšemu predsedniku Francije, ki je bil velik prijatelj in privrženec dirke.bo tretji dan v rumeni majici, izjavil je, da še ne čuti utrujenosti, da je ekipa še vedno maksimalno zbrana in pripravljena za branjenje prvega mesta v skupnem seštevku. Kolesarji Astane zna čelu za danes obljubljajo presenečenje, katerega kolesarji so bili skoraj neopazni na letošnji pentlji.Današnja etapa ne bo težka zaradi kilometrina, bolj zaradi številke, kajti 12. etapa je uvodnik v drugi del dirke, ki je po profilih etap veliko težji od prvega in so vsi favoriti hranili moči za danes in nadaljnjih 9 etap.