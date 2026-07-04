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Kolesarstvo

Najmočnejši na Touru, in to brez Rogliča

Remco Evenepoel in Florian Lipowitz bosta vodila ekipo Red Bull - Bora - Hansgrohe kot sovodji.
Toura ne odloča več zgolj en izjemen kolesar, temveč izjemna ekipa. FOTO: Loic Venance Afp
Galerija
Toura ne odloča več zgolj en izjemen kolesar, temveč izjemna ekipa. FOTO: Loic Venance Afp
Miroslav Cvjetičanin
4. 7. 2026 | 08:48
4. 7. 2026 | 09:07
4:51
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Za nemško ekipo bo to že 13. nastop na največji kolesarski dirki na svetu. Dirke na ravni Tour de France se danes ne dobivajo več zgolj z izjemnim posameznikom, temveč z izjemno ekipo.

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Belgijec Remco Evenepoel in Nemec Florian Lipowitz združujeta izjemen statistični dosežek: oba sta osvojila belo majico najboljšega mladega kolesarja in v zadnjih dveh izvedbah Toura končala na tretjem mestu v skupnem seštevku. Tokrat bosta prvič nastopila skupaj kot vodilni dvojec ekipe.

Njune sposobnosti se dopolnjujejo skoraj idealno. Remco Evenepoel je eden najbolj eksplozivnih in vsestranskih kolesarjev v pelotonu, medtem ko se je Florian Lipowitz uveljavil kot eden najbolj zanesljivih etapnih dirkačev. Kombinacija njunih različnih profilov daje ekipi Red Bull - Bora - Hansgrohe izjemno taktično prilagodljivost, s katero se lahko primerjajo le redke ekipe.

Za Evenepoela bo to že tretji zaporedni nastop na Touru, Lipowitz pa bo nastopil drugič. Oba sta sezono načrtovala prav okoli julija in zadnje tedne posvetila specifičnim pripravam za največji tritedenski izziv v kolesarstvu. Ambicije ekipe so jasne: igrati ključno vlogo v boju za skupni seštevek.

»Toura ne odloča več zgolj en izjemen kolesar, temveč izjemna ekipa. Verjamemo, da na start pripeljemo eno najbolj uravnoteženih zasedb. Z Remcom in Florianom imamo dve vodji, oba sta že dokazala, da lahko stojita na odru Toura. Njune različne zmogljivosti nam dajejo taktične možnosti, ki so lahko odločilne,« je povedal Zak Dempster, športni direktor ekipe Red Bull - Bora - Hansgrohe.

Jan Tratnik bo tokrat na Touru brez Primoža Rogliča. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe 
Jan Tratnik bo tokrat na Touru brez Primoža Rogliča. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe 

Ekipa z izkušnjami na tritedenskih dirkah

Poleg Evenepoela in Lipowitza ima ekipa še enega močnega aduta - Jaia Hindleyja, kar pomeni, da so v zasedbi kar trije kolesarji, ki so že stali na stopničkah tritedenskih dirk. S tem rdeči biki sodijo med najmočnejše ekipe v boju za skupno razvrstitev. No, na papirju so zagotovo najmočnejši, toda vedno cesta odloči o usodi na stopničkah v Parizu. Dodatno širino zagotavljajo še Maxim Van Gils, Mattia Cattaneo, Jan Tratnik, Nico Denz in Tim van Dijke, ki ekipi prinašajo ravnotežje med klančarsko močjo in nadzorom na ravninskih etapah. »S to ekipo imamo odgovor na skoraj vsak možen scenarij,« poudarja športni direktor Patxi Villa.

Le nekaj tednov pred Tourom je Jai Hindley na dirki po Italiji znova dokazal svojo konstantnost s tretjim mestom v skupnem seštevku. V gorskih etapah je bil med najmočnejšimi, v svoje dirkanje pa vnaša tudi izkušnje z zmage na Giru d'Italia leta 2022. Hindley bo ključen predvsem v prvem delu dirke, kjer kolesarje čakajo legendarni vzponi, kot sta Col d'Aspin in Col du Tourmalet. Pireneji imajo zanj poseben pomen, na svojem krstnem nastopu na Touru je tam leta 2023 že osvojil etapo in celo oblekel rumeno majico.

Remco Evenepoel stavi že vse na uvodno 1. etapo, ko je na vrsti ekipni kronometer. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Remco Evenepoel stavi že vse na uvodno 1. etapo, ko je na vrsti ekipni kronometer. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Vsestranskost in dodatne možnosti

Maxim Van Gils je v pravem trenutku ujel dobro formo. Le 111 dni po hudem padcu se je vrnil na dirko Tour Auvergne–Rhône–Alpes in takoj dobil etapo. Njegova eksplozivnost v klancih in vsestranskost v razgibanem terenu mu omogočata, da ni zgolj pomočnik v gorah, temveč tudi taktično pomemben adut na izbranih etapah.

Jan Tratnik bo kot cestni kapetan skrbel za strukturo ekipe. Njegova vloga bo ključna pri tempu, pozicioniranju in komunikaciji znotraj moštva, zlasti v hektičnih etapah. Mattia Cattaneo prinaša podobno raven izkušenj in bo že v ekipnem kronometru na začetku dirke eden ključnih členov zasedbe.

Nico Denz in Tim van Dijke sta motor ekipe. Njuna naloga je, da ekipo varno in učinkovito pripeljeta skozi tri tedne dirkanja. Denz je že izkušen kolesar na grand tourih in ima v karieri že tri etapne zmage na Giru, medtem ko bo van Dijke prvič nastopil na dirki po Franciji. Nizozemec, ki je bil letos drugi na klasiki Omloop Nieuwsblad, se vrača po poškodbi ključnice in na start prihaja popolnoma pripravljen.

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dirka po FrancijiTour 2026Tour de FranceRemco EvenepoelTadej PogačarJan Tratnik

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