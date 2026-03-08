Najmočnejši Tadej Pogačar je dobil novega izzivalca

Tisti, ki si želijo revolucijo na svetovnem kolesarskem vrhu, bodo morali počakati vsaj še kakšno leto. To je glavni nauk 20. dirke Strade Bianche, na kateri je Tadej Pogačar (UAE) v velikem slogu slavil rekordno četrto zmago. Na poti do nje je pokazal, da bržkone še nikoli ni bil močnejši, ob tem pa se je na obzorju zasvetila naslednja velika kolesarska zvezda, Paul Seixas (Decathlon).

»Paul me je navdušil. Odpeljal je vrhunsko dirko. Pokazal je, da zna voziti kolo, da zna dirkati pod pritiskom in doseči rezultat. Ima neverjetne noge. Je velik stroj, o njem bomo v prihodnje še veliko slišali,« s pohvalami na račun novega izzivalca ni skoparil Pogačar, ki je za dva kilometra na uro izboljšal svoj lanski rekord na Strade Bianche – nova največja povprečna hitrost znaša 42,699 km/h.