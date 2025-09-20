Najraje na Krvavec, njen vzornik je van der Poel

V nadaljevanju preberite:

Malo je mladih športnikov, pri katerih takoj začutiš, da bo iz njih še veliko. Maruša Tereza Šerkezi je ena od njih. Je preprosta in nasmejana 18-letnica, ki je nedavno med mladinkami postala svetovna prvakinja v olimpijskem krosu. Domov je prinesla že tretjo majico z velikih tekmovanj v kategoriji mladink. Dvakrat je bila evropska prvakinja, lani v olimpijskem, letos pa v kratkem krosu. Ker pred meseci ni ubranila naslova prvakinje stare celine, je bila nekoliko razočarana, a pravi, da je najbolj pomembno, da je slavila na najpomembnejši dirki v sezoni. Tako kot Tadej Pogačar ima najraje Krvavec, dobila je že ponudbe največjih ekip, tudi UAE. Vleče jo tudi na cesto, a za zdaj se posveča gorskemu kolesarstvu, saj so njen glavni cilj olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.