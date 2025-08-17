Slovenska kolesarka Urška Žigart (AG Insurance-Soudal) je dirko svetovne serije po Romandiji v skupnem seštevku končala na drugem mestu. Razgibano zadnjo etapo v Aigleju (122,1 km) je končala na desetem mestu, kar je bilo premalo, da bi ohranila prednost pred Švicarko Elise Chabbey. Etapa je sicer pripadla Madžarki Blanki Vas.

Žigartova je na kontroverzni tridnevni dirki po Romandiji uvodni gorski kronometer končala na drugem mestu, tudi v kraljevski sobotni etapi pa je bila druga. Skupno je imela pred zadnjo razgibano etapo osem sekund naskoka pred domačinko Chabbey (FDJ-Suez). Večino etape je bila varno v glavnini, na kratkih in strmih klancih pa je sprva držala ritem najboljših.

Na zadnjem vzponu na Antagnes je izgubila stik

Na zadnjem vzponu na Antagnes (1,2 km/9 %) je okoli 10 km pred ciljem izgubila stik s Chabbey, ki je napadla v zadnjih nekaj 100 m klanca. Švicarka je najprej s sabo odpeljala eno kolesarko, kasneje pa se jima je priključila še Vas (SD Worx-Protime).

Na spustu je trojica ohranjala majhno prednost pred zasledovalno skupino, Žigartova pa je imela v enem od ovinkov še težave in zaostala za zasledovalkami. Te je nato ujela, tudi s pomočjo ekipne kolegice Mireie Benito iz Španije pa sta bili na koncu malce prekratki v lovu na vodilno trojico.

Po Romandiji smo videli največji uspeh Urške Žigart na dirkah svetovne serije. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Vas je za 13. zmago v karieri v sprintu ugnala Španko Paulo Blasi (UAE Team ADQ), tretja je bila Chabbey, ki je vzela še štiri bonifikacijske sekunde. Žigartova je v zasledovalni skupini na desetem mestu zaostala 11 sekund. V skupnem seštevku je imela na koncu 32-letna Chabbey sedem sekund naskoka pred 28-letno Urško Žigart, 20 sekund pa je na tretjem mestu zaostala Nizozemka Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck).

Dirka po Romandiji brez petih diskvalificiranih ekip

Za Urško je to največji uspeh na dirkah svetovne serije. Letos je bila že peta na dirki po Švici pred dvema mesecema in deveta na dirki po Italiji. Za 28-letnico sta bili drugi mesti v prvih dveh etapah tudi najboljša posamična izida v etapah preizkušenj svetovne serije.

Dirka po Romandiji se je sicer odvila brez petih ekip, od tega štirih iz svetovne serije. Organizatorji so jih namreč diskvalificirali zaradi spora glede varnostnih sledilnikov GPS.