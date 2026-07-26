  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Naleta Pogačarja ni zdržal, a je bil za boj primerno nagrajen

Richard Carapaz je na dirki po Franciji vse stavil na zadnji teden, v 19. etapi je ostal praznih rok, dan kasneje pa zmagal in oblekel tudi pikčasto majico.
Z nasmeškom se je Carapaz odpravil na vlak za Pariz. FOTO: Loic Venance/AFP
Galerija
Z nasmeškom se je Carapaz odpravil na vlak za Pariz. FOTO: Loic Venance/AFP
N. Gr.
26. 7. 2026 | 17:26
26. 7. 2026 | 17:29
2:18
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Richard Carapaz je po dveh etapnih zmagah in osvojeni pikčasti majici na Touru prejel še eno veliko priznanje. Organizatorji dirke po Franciji so Ekvadorca razglasili za najbolj bojevitega kolesarja letošnje izvedbe Toura, nagrado super combatif pa je osvojil drugič v karieri po letu 2024. 

image_alt
Tudi rekorderja Merckx in Indurain bosta Pogačarju gledala v hrbet

Kolesar ekipe EF Education EasyPost je v zadnjem tednu dirke navdušil z neprestanimi napadi. Po zmagi v 18. etapi je bil blizu tudi dan kasneje, a je imel prste vmes Tadej Pogačar, nato je dan kasneje slavil še na kraljevski 20. etapi na Alpe d’Huez, kjer je po padcih Seppa Kussa prišel do druge etapne zmage na letošnjem Touru in hkrati dokončno potrdil zmago v razvrstitvi najboljšega hribolazca.

Po eni največjih zmag v karieri je priznal, da sprva sploh ni razmišljal o etapnem uspehu. »V nekem trenutku niti sam nisem mogel verjeti, kaj se dogaja. Na startu sem razmišljal le o pikčasti majici, po prvih dveh vzponih pa sem začel verjeti, da lahko zmagam tudi etapo. Bilo je izjemno težko, ves čas sem vozil na meji svojih sposobnosti,« je dejal Carapaz. Dodal je, da je zmagati na Alpe d’Huez v pikčasti majici nekaj posebnega: »Mislim, da sem si to zaslužil, ker sem se na tem Touru boril od prvega do zadnjega dne. To je bil sanjski Tour de France.«  

Richard Carapaz je med najbolj priljubljenimi kolesarji v karavani, nekdanjega zmagovalca Gira je spodbujal tudi Pogačar. Foto Stephanie Lecocq/Reuters
Richard Carapaz je med najbolj priljubljenimi kolesarji v karavani, nekdanjega zmagovalca Gira je spodbujal tudi Pogačar. Foto Stephanie Lecocq/Reuters

O prejemniku nagrade za najbolj bojevitega kolesarja je odločala kombinacija glasovanja navijačev in strokovne žirije. Čeprav je v glasovanju navijačev največ podpore dobil Mads Pedersen, je žirija na koncu nagrado namenila Carapazu. Za ekipo EF Education EasyPost je to že tretje zaporedno tovrstno priznanje, potem ko je lani slavil Ben Healy.  

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Tudi rekorderja Merckx in Indurain bosta Pogačarju gledala v hrbet

Tadej Pogačar se bo pridružil elitnemu klubu nosilcev petih rumenih majic. Najmlajši, a ne najhitrejši na poti do mejnika, Merckx in Indurain nedosegljiva.
Nejc Grilc 26. 7. 2026 | 11:21
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Zadnje dejanje

Montmartre znova prizorišče odločilnega obračuna na Touru

Zadnja, 21. etapa dirke po Franciji bo tudi letos precej drugačna od tradicionalnega sprinterskega zaključka na Elizejskih poljanah.
Miroslav Cvjetičanin 26. 7. 2026 | 08:59
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačar in del Toro sta spisala zgodbo, kakršne kolesarstvo še ni videlo

V minulih treh tednih smo videli izjemno klubsko povezanost v ekipi UAE Emirates. Izstopata Isaac del Toro in Tadej Pogačar, ki se odlično razumeta.
Matic Rupnik 26. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Nora vrnitev Urške Žigart: dober mesec po grozljivem padcu bo na štartu Toura

Dirka po Franciji za dekleta se začne prvega avgusta. Gre za največjo dirko v koledarju, predstavnico pa bo imela tudi Slovenija.
Matic Rupnik 26. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Hauptmana skrbi, da bo Pogačar spet dirkal v Parizu

Športni direktor ekipe UAE se bo pete zmage na Touru veselil šele po cilju na Elizejskih poljanah.
Miha Hočevar 25. 7. 2026 | 19:18
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Tadej Pogačar je tudi najboljši pomočnik na svetu

Slovenski šampion, ki bo jutri slavil peto zmago na Touru, je dal vse od sebe, da bo Isaac del Toro končal na 3. mestu.
Miha Hočevar 25. 7. 2026 | 18:26
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Tadej Pogačar je tudi najboljši pomočnik na svetu

Slovenski šampion, ki bo jutri slavil peto zmago na Touru, je dal vse od sebe, da bo Isaac del Toro končal na 3. mestu.
S prizorišča:Miha Hočevar 25. 7. 2026 | 18:26
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Legenda hvali

Slavni Italijan o Tadeju Pogačarju: Ne vidim kolesarja, ki bi ga premagal

Francesco Moser, ki je v svoji karieri premagoval tudi legendarnega Eddyja Merckxa, pravi, da je Pogačar še mlad in da bo zmagoval še vrsto let
25. 7. 2026 | 14:50
Preberite več
Video
Šport  |  Drugo
Spektakel v Džedi,

Britanec dvakrat v nokdavnu, a po 273 sekundah nokavtiral Albanca

Boksar Anthony Joshua je »preživel« dvoboj pred dolgo pričakovanim britanskim obračunom s Tysonom Furyjem. Kristiana Prengo nokavtiral v drugi rundi.
26. 7. 2026 | 08:25
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Sodba

Jedli in pili so, izobraževali se pa niso

Direktorici družbe Griffin Tanji Čajavec dveletna zaporna kazen, nekdanji direktorici JZ Socio Suzi Kvas pogojna.
Mojca Marot 24. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obnovljivi viri energije

Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

Dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in omejitve v omrežju povzročajo težave vlagateljem v obnovljive vire energije.
Nejc Gole 25. 7. 2026 | 17:41
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več

Več iz teme

Tour 2026dirka po FrancijiRichard CarapazTadej Pogačarpikčasta majica

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Napad na parado ponosa

Napad na svobodo sredi Berlina

Policija 21-letnega osumljenca, povezanega z radikalnimi islamističnimi krogi, še išče.
Barbara Zimic 26. 7. 2026 | 18:40
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Gajser na Češkem vesel, Verstappen na Madžarskem brez besed

Pester vikend v motošportih je prinesel stopničke Tima Gajserja na VN Češke in izvrstno predstavo Maxa Verstappna na Hungaroringu.
26. 7. 2026 | 18:13
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Zadnja etapa

V živo:      V živo: Pogačar tudi danes misli na etapno zmago

Skrajšana zadnja, 21. etapa bo po meri sprinterjev. Razen, če ...
Miroslav Cvjetičanin 26. 7. 2026 | 17:56
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Kanibal o Pogačarju: To ni noro, njemu lahko uspe

Legendarni Eddy Merckx je prepričan, da bi Slovenec lahko postal prvi po desetletjih, ki bi v eni sezoni osvojil vse tri tritedenske dirke.
26. 7. 2026 | 17:38
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Naleta Pogačarja ni zdržal, a je bil za boj primerno nagrajen

Richard Carapaz je na dirki po Franciji vse stavil na zadnji teden, v 19. etapi je ostal praznih rok, dan kasneje pa zmagal in oblekel tudi pikčasto majico.
26. 7. 2026 | 17:26
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Zadnja etapa

V živo:      V živo: Pogačar tudi danes misli na etapno zmago

Skrajšana zadnja, 21. etapa bo po meri sprinterjev. Razen, če ...
Miroslav Cvjetičanin 26. 7. 2026 | 17:56
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Kanibal o Pogačarju: To ni noro, njemu lahko uspe

Legendarni Eddy Merckx je prepričan, da bi Slovenec lahko postal prvi po desetletjih, ki bi v eni sezoni osvojil vse tri tritedenske dirke.
26. 7. 2026 | 17:38
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Naleta Pogačarja ni zdržal, a je bil za boj primerno nagrajen

Richard Carapaz je na dirki po Franciji vse stavil na zadnji teden, v 19. etapi je ostal praznih rok, dan kasneje pa zmagal in oblekel tudi pikčasto majico.
26. 7. 2026 | 17:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo