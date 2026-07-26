Naleta Pogačarja ni zdržal, a je bil za boj primerno nagrajen

Richard Carapaz je po dveh etapnih zmagah in osvojeni pikčasti majici na Touru prejel še eno veliko priznanje. Organizatorji dirke po Franciji so Ekvadorca razglasili za najbolj bojevitega kolesarja letošnje izvedbe Toura, nagrado super combatif pa je osvojil drugič v karieri po letu 2024.

Kolesar ekipe EF Education EasyPost je v zadnjem tednu dirke navdušil z neprestanimi napadi. Po zmagi v 18. etapi je bil blizu tudi dan kasneje, a je imel prste vmes Tadej Pogačar, nato je dan kasneje slavil še na kraljevski 20. etapi na Alpe d’Huez, kjer je po padcih Seppa Kussa prišel do druge etapne zmage na letošnjem Touru in hkrati dokončno potrdil zmago v razvrstitvi najboljšega hribolazca.

Po eni največjih zmag v karieri je priznal, da sprva sploh ni razmišljal o etapnem uspehu. »V nekem trenutku niti sam nisem mogel verjeti, kaj se dogaja. Na startu sem razmišljal le o pikčasti majici, po prvih dveh vzponih pa sem začel verjeti, da lahko zmagam tudi etapo. Bilo je izjemno težko, ves čas sem vozil na meji svojih sposobnosti,« je dejal Carapaz. Dodal je, da je zmagati na Alpe d’Huez v pikčasti majici nekaj posebnega: »Mislim, da sem si to zaslužil, ker sem se na tem Touru boril od prvega do zadnjega dne. To je bil sanjski Tour de France.«

Richard Carapaz je med najbolj priljubljenimi kolesarji v karavani, nekdanjega zmagovalca Gira je spodbujal tudi Pogačar. Foto Stephanie Lecocq/Reuters

O prejemniku nagrade za najbolj bojevitega kolesarja je odločala kombinacija glasovanja navijačev in strokovne žirije. Čeprav je v glasovanju navijačev največ podpore dobil Mads Pedersen, je žirija na koncu nagrado namenila Carapazu. Za ekipo EF Education EasyPost je to že tretje zaporedno tovrstno priznanje, potem ko je lani slavil Ben Healy.