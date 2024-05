Ne bi se branil rožnate majice od prvega do zadnjega dne

V nadaljevanju preberite:

Pomembna je le rožnata majica v Rimu. Rogla jo je lani oblekel le dan prej, na Višarjah, ki so jih okupirali slovenski navijači. Pogi bo, vsaj tako pričakujejo kolesarski strokovnjaki in komentatorji iz vseh vetrov, v rožnato odet že dosti prej, v 2. etapi, so skoraj soglasni. Že drugi dan gre namreč karavana Gira na svetišče Oropa, kjer je eno od svojih epskih predstav leta 1999 uprizoril Marco Pantani.

Njegovo ime bomo ob Pogačarjevem v naslednjih tednih in mesecih slišali še velikokrat. Slovenski kapetan ekipe UAE bo namreč poskušal kot prvi po žal že rajnkem Gusarju osvojiti dvojček Giro-Tour v isti sezoni.