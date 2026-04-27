Ne le Merckx, tudi Seixas je Pogačarjev veliki tekmec

Na 112. dirki Liège–Bastogne–Liège smo bili priča kolesarski zgodovini. Pa ne le, ker si je na njej Tadej Pogačar (UAE) prikolesaril tretjo zaporedno in skupno četrto zmago, s katero je za petami rekorderju te preizkušnje Eddyju Merckxu (5), temveč, ker smo videli prvi pravi dvoboj z morebitnim naslednikom na svetovnem vrhu. To je Paul Seixas (Decathlon), najboljši 19-letnik v zgodovini tega športa. Kot kaže, bomo naslednje poglavje novega rivalstva spremljali že julija na največjem kolesarskem odru, Tour de France.

»Videti Paula, da je pri 19 letih prišel v peloton na tako visoki ravni, je motivacija zame in za vse druge, da se izboljšamo. Želim si zmagati čim večkrat, preden nas bo vse zmlel,« je o svetli francoski kolesarski prihodnosti spregovoril Pogi.