Ne le Roglič in Pogačar, tudi Vingegaard je že v Alpah

Po padcu na dirki po Baskiji je Jonasa Vingegaarda marsikdo prečrtal iz boja za rumeno majico na dirki po Franciji, a Danec potrjuje poročila v minulih tednih, da se bo pojavil na štartu v Firencah.

Vingegaard je že v Alpah, kjer bodo v ekipi Visma-Lease a Bike preverjali, v kakšni kondicijski pripravljenosti je dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji. Danec si je namreč v padcu na Dirki po Baskiji v začetku aprila zlomil desno ključnico in več reber, ki so predrla pljučno krilo, zaradi česar je bil na ključnici operiran in primoran preživeti dvanajst dni v bolnišnici.

Začetek višinskih priprav, kot je povedal Vingegaardov trener Tim Heemskerk, še ne pomeni udeležbe na francoski pentlji, zagotovo pa bo Danec izpustil kriterij po Dofineji, ki se prične v nedeljo. »Nismo se še odločili. Najpomembnejši stvari za Jonasa sta danes in jutri,« je dejal Heemskerk.

Vingegaardu se bo v Alpah preostanek ekipe pridružil po glavni »ogrevalni dirki« za Tour, kjer bosta nastopala tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel, ki sta v istem padcu kot Vingegaard utrpela lažje poškodbe. Dirka po Dofineji se začenja v nedeljo, dolga bo osem etap.