Ne le štarta, Pogačar lahko na evropskem prvenstvu tudi zmaga

Po prvem šoku ob padcu in odstopu na Vuelti so se misli vseh v kolesarskem svetu usmerile k jeseni, ki bi morala zaznamovati sezono Tadeja Pogačarja. Diagnoza z zlomljeno ključnico in vratnim vretencem je bila hladna prha, a slovenski šampion in zdaj že bivši svetovni prvak ni želel prehitro vreči puške v koruzo. Odločitev je slab teden dni po padcu po prvi terapiji sprejelo moštvo in Pogačarju ponudilo podaljšanje pogodbe kot znak neomajnega zaupanja in zagotovilo, naj nikar preveč ne hiti nazaj na kolo. Kot kaže, pa prvi kolesarski zvezdnik nad domačim evropskim prvenstvom še ni obupal. Prvič je za privzdignjene obrvi poskrbel seznam prijavljenih za evropsko prvenstvo, na katerem je še vedno Pogačarjevo ime. Za vsak primer, smo neuradno slišali iz slovenskih kolesarskih krogov. Nato je ...