Neumorni Pogačar je tudi šprinter št. 1, Roglič se je poslovil

Slovenski as se v Romandiji že poigrava s tekmeci, v 2. etapi je dobil šprint razredčene skupine in ponosno vzdignil v zrak dva prsta za drugo zmago.
Tadej Pogačar je v izvrstni formi. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Tadej Pogačar je v izvrstni formi. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Nejc Grilc
30. 4. 2026 | 17:44
30. 4. 2026 | 17:51
2:39
Ko je Tadej Pogačar v pravi, šampionski formi, predvsem pa sproščen, je nepremagljiv. Pametno načrtovan program pomladanskih dirk ga ni preveč iztrošil, zato ima tudi v Romandiji še dovolj smodnika v nogah in želje po premagovanju tekmecev. Po treh etapah je že pri dveh zmagah in vse kaže, da tekmecem preostanejo le drobtinice.

S 100 milijoni in umetno inteligenco bodo premagali tudi Pogačarja

Razgiban profil trase 2. etape (dirka se je začela s prologom, kjer je bil Pogačar sedem sekund prepočasen) je prinesel veliko potencialnih pasti, na trenutke močan veter pa je vnaprej obsodil samostojne poskuse pobega na neuspeh in s pomočjo dobrega dela ekipe je imel nosilec rumene majice cel dan zlahka vse pod nadzorom.

Na zadnjem vzponu dneva se je Pogi prebil v ospredje, na položni vzpetini se tekmecem ni odpeljal sam in pričakovano je odločil šprint manjše skupine. Prvi favorit je bil francoski državni prvak Dorian Godon, zanj je Ineos opravil ogromno dela, a je bilo vse zaman.

V Švici ob koncu aprila kolesarje tradicionalno spremljata dež in mraz, tokrat pa so ujeli izvrstno vreme za dirkanje. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
V Švici ob koncu aprila kolesarje tradicionalno spremljata dež in mraz, tokrat pa so ujeli izvrstno vreme za dirkanje. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Pogačar je mirno počakal, da sta Godon in Finn Fischer-Black odprla svoj šprint, našel prostor na desni strani ob ogradi in z dvema prestavama več kot blisk priletel mimo. Ni le najboljši hribolazec, najbolj pretkan in najbolj vzdržljiv, očitno je v Romandiji tudi najboljši šprinter na dirki.

Ob prečkanju ciljne črte je Pogi ponosno dvignil dva prsta v zrak za drugo etapno zmago ta teden in šesto v letošnji sezoni. V Romandiji najverjetneje ni bila zadnja, najhitrejši je lahko tudi na preostalih treh etapah: petkova in sobotna se bosta zaključili s težkim vzponom in nato dolgim spustom do cilja, nedeljska pa na vrhu dolgega vzpona do Leysina.

V četrtkovi etapi na podobnem terenu presenetljivo ni bil povsem suveren in se ni otresel tekmecev, priznal je, da je bilo dolgo vzpenjanje šok za številnih pospeškov s spomladanskih klasik vajen organizem, brez dvoma pa bo Pogačar že v naslednjih dneh še boljši.

Na debiju v Romandiji gre Pogačarju kot po maslu. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Na debiju v Romandiji gre Pogačarju kot po maslu. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Med tekmeci pa žal ni več Primoža Rogliča, ki je imel znova težave in je zaostal dobri dve minuti ter že izpadel iz boja za zmagovalni oder dirke, kjer je imel visoke cilje. Morda bo do konca tedna slovenski as poskušal presenetiti s kakšnim pobegom od daleč in priti vsaj do etapne zmage.

