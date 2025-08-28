Nekaj dni po Vismi so kolesa ukradli še ekipi TotalEnergies

Le nekaj dni po tem, ko so nepridipravi v Piemontu v Italiji ekipi Visma-Lease a Bike ukradli 18 koles, je zdaj podobna usoda doletela še francosko ekipo TotalEnergies. »Ekipa je bila ponoči žrtev kraje dvajsetih koles na dirki Tour Poitou-Charentes. Kljub temu incidentu bo ekipa danes štartala na kronometru,« so predstavniki moštva zapisali na družabnih omrežjih.

TotalEnergies te dni dirka na etapni preizkušnji po francoski regiji Poitou-Charentes, kjer nastopa več zasedb svetovne serije. Prvo etapo je dobil Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale), njihov najboljši kolesar pa je bil Jason Tesson na petem mestu. Ekipa sicer redno nastopa na največjih dirkah, med drugim tudi na dirki po Franciji, kjer jim je lani etapno zmago prinesel Anthony Turgis. Letos je njihov kolesar Jordan Jegat v skupnem seštevku Toura končal kot deseti.

Jonas Vingegaard je v roku enega dneva na dirki po Španiji doživel vse: Zelo grd padec, etapno zmago, prevzem skupnega vodstva in krajo njegovega kolesa, ki so ga dan kasneje našli v bližnjem grmovju. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Leta 2023 se je nekaj podobnega zgodilo tudi na dirki po Sloveniji, ko so kolesarjem baskovskega Euskaltel-Euskadija pred zadnjo etapo, ki se je takrat začela na Vrhniki, ukradli vsa kolesa. To je predvsem težava za manjše ekipe, ki nimajo dovolj opreme in finančnih sredstev. Visma-Lease a Bike je denimo pred dnevi po trdem delu mehanikov hitro sestavila dovolj koles za štart na tretji etapi Vuelte, tudi sicer pa jih imajo v njihovih skladiščih še dovolj.

V zadnjem obdobju prihaja do vse več kraj koles na največjih preizkušnjah in nelogično je, da ekipe kljub zelo dragi opremi ne vlagajo dovolj denarja v varnost. Kolesarji TotalEnergiesa imajo verjetno srečo, da dirka poteka precej blizu njihovega sedeža, zato so sponzorji lahko hitro priskrbeli nova kolesa.