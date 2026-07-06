Nekdanja profesionalca kritična do Pogačarjevega ponižanja

Tadej Pogačar je na drugi etapi dirke po Franciji vnovič pokazal svojo športno veličino. Slovenski kolesarski šampion je v zaključku preizkušnje v Barceloni prepustil zmago moštvenemu kolegu Isaacu del Toru, potem ko je dvojec ekipe UAE Emirates v ciljnem vzponu na Montjuïc povsem zasenčil tekmece.

Namesto da bi sam slavil etapno zmago, je Pogačar v zadnjih metrih spodbudil 22-letnega Mehičana, da je prvi prečkal ciljno črto. Takoj po prihodu v cilj mu je iskreno čestital, prizor pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in med kolesarskimi komentatorji ...