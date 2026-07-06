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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Nekdanja profesionalca kritična do Pogačarjevega ponižanja

Večina je navdušena nad potezo slovenskega kolesarskega asa, nekateri pa menijo, da je bila demonstracija njegove (pre)moči vendarle pretirana.
Tadej Pogačar in Isaac Del Toro sta se takole veselila dvojne zmage na včerajšnji drugi etapi dirke po Franciji. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Galerija
Tadej Pogačar in Isaac Del Toro sta se takole veselila dvojne zmage na včerajšnji drugi etapi dirke po Franciji. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Miha Šimnovec
6. 7. 2026 | 12:10
6. 7. 2026 | 12:40
3:35
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Tadej Pogačar je na drugi etapi dirke po Franciji vnovič pokazal svojo športno veličino. Slovenski kolesarski šampion je v zaključku preizkušnje v Barceloni prepustil zmago moštvenemu kolegu Isaacu del Toru, potem ko je dvojec ekipe UAE  Emirates v ciljnem vzponu na Montjuïc povsem zasenčil tekmece.

Namesto da bi sam slavil etapno zmago, je Pogačar v zadnjih metrih spodbudil 22-letnega Mehičana, da je prvi prečkal ciljno črto. Takoj po prihodu v cilj mu je iskreno čestital, prizor pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in med kolesarskimi komentatorji ...

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dirka po FrancijiTadej PogačarIsaac del ToroUAE EmiratesTour de FranceTour 2026

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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