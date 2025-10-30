  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Nekdanji junak Toura: Jezen sem na Pogačarja, mimo se pelje, kot da ni nič

    Zmagovalec tritedenskih dirk po Italiji in Franciji je bil kritičen do slovenskega šampiona, a je obenem priznal, da ga globoko spoštuje.
    Geraint Thomas in Egan Bernal v cilju dirke po Franciji 2019. Valižan, ki je letos končal kariero, je rumeno pentljo sobli leto poprej. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    Galerija
    Geraint Thomas in Egan Bernal v cilju dirke po Franciji 2019. Valižan, ki je letos končal kariero, je rumeno pentljo sobli leto poprej. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    Matic Rupnik
    30. 10. 2025 | 16:03
    3:34
    A+A-

    Egan Bernal ima za seboj neverjetno zgodbo, vredno kakšnega celovečerca. Osemindvajsetletnik iz Bogote v Kolumbiji je leta 2019 presenetljivo dobil dirko po Franciji, dve leti pozneje je bil najboljši še na dirki po Italiji. A januarja 2022 se mu je pripetila huda prometna nesreča, ko se je na treningu s kolesom zaletel v avtobus in si ob tem zlomil stegnenico.

    image_alt
    Pogačar se vsako leto izumi na novo, a glavnemu cilju ne bo ušel

    »Del kosti se je zarezal v drug del telesa, zato so stegnenico morali v naraven položaj postaviti kar na robu ceste. Zlomil sem si tudi 12 do 13 reber, tako da je bila bolečina prisotna povsod. V bolnišnici sem ves čas kričal zaradi bolečin,« je pred dvema letoma povedal v podkastu Gerainta Thomasa.

    Zdaj pa je v kolumbijski televizijski oddaji Desperta Win govoril o Tadeju Pogačarju, ki kraljuje v obdobju, ko se Bernal vrača na najvišjo raven. »Tadej je na neki čisto drugi ravni. Ko tekmuješ z njim, se velikokrat zdi, kot da si slab. To me jezi. Ostali damo vse od sebe, ta fant pa se požene, kot da se ni nič zgodilo. Ampak dobro je tekmovati z njim – ostale nas spodbuja k izboljšanju. Super je, da lahko od blizu vidimo Pogačarjevo dobo,« je povedal Kolumbijec. 

    Egan je nazaj, se bo vrnil na stopničke največjih dirk?

    Po hudi borbi za povratek, ko so mu zdravniki rekli, da bo srečen, če bo kdaj sploh še lahko hodil, se je Kolumbijec vrnil na kolo. Že sedem mesecev kasneje je vozil na dirkah najvišje ravni, a vseeno je potreboval nekaj let, da je lahko med najelitnejšo konkurenco spet konkuriral za najboljše rezultate.

    Letos pozimi je, točno tri leta po hudi poškodbi, prišel do prve profesionalne zmage po novem začeku športne poti. Najboljši je bil na kolumbijskem državnem prvenstvu, kjer je dobil tako vožnjo na čas kot cestno dirko.

    Leta 2021 je Egan Bernal po zelo zanimivih bojih dobil dirko po Italiji. FOTO: Luca Bettini/AFP  
    Leta 2021 je Egan Bernal po zelo zanimivih bojih dobil dirko po Italiji. FOTO: Luca Bettini/AFP  

    Na španski klasiki Jaen si je nato februarja zlomil ključnico, a le dober mesec kasneje je že tekmoval na dirki po Kataloniji, kjer je bil skupno sedmi. Sledil je povratek na dirko po Italiji, kjer sicer ni imel tako visokih rezultatskih pričakovanj, a je v skupnem seštevku vseeno končal na izvrstnem sedmem mestu.

    Sledil je premor vse do dirke po Španiji. Tam je imel nekoliko višja rezultatska pričakovanja, žal pa je kar hitro izpadel iz boja za najvišja mesta. Ni mu uspelo priti na oder za zmagovalce, a vseeno je dobil eno izmed etap, kar je bil zanj velik uspeh. Sezono je tudi zaključil na vrhuncu, na italijanskih klasikah je bil venomer med najboljšimi, na Dirki po Lombardiji je bil na odličnem osmem mestu.

    »Letos sem se spet počutil kot stari jaz, bil se močnejši. Na Giro nisem šel z zelo visokimi pričakovanji, pa sem končal sedmi, na Vuelto pa sem šel s ciljem na stopničke. To mi ni uspelo, a še vedno verjamem, da lahko nekega dne spet zmagam,« je ocenil minulo sezono.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Sezona 2026

    Pogačar se vsako leto izumi na novo, a glavnemu cilju ne bo ušel

    Vodja Emiratov Joxean Fernandez Matxin potrdil, da bo Pogačar lovil 5. zmago na Touru in nastopil tudi na SP, druge podrobnosti bodo še uskladili.
    Nejc Grilc 29. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarski prestopi

    Tadeju Pogačarju bo pomagal tudi Harry Potter

    V kolesarstvu spremljamo še zadnje podpise pogodb pred novo sezono, Tadej Pogačar je dobil še eno pomembno okrepitev. Ekipa UAE Emirates za 2026 je zdaj polna.
    Nejc Grilc 28. 10. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Oče Remca Evenepoela: Tadej Pogačar bi lahko izpustil dirko po Franciji 2026

    Patrick Evenepoel pravi, da iz kolesarske glavnine prihajajo govorice o tem, da bi lahko Tadej Pogačar preskočil prihajajočo dirko po Franciji.
    Matic Rupnik 24. 10. 2025 | 20:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Tadej PogačarEgan Bernalkolesarstvodirka po FrancijiKolumbijaPrimož Rogličdirka po ItalijipoškodbaTour de France

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat policistov

    Policisti: Razen obljub lokalni prebivalci niso dobili nič

    Posebej pozivajo, da naj pristojni zagotovijo zaščitno opremo tudi za pomožne policiste, ki so sicer le začasni obliž na pomanjkanje policistov.
    30. 10. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško mora biti še bolj aroganten

    Legenda Manchester Uniteda o slovenskem napadalcu, ki se še ni privadil na igralni slog svoje nove ekipe.
    Matic Rupnik, Matic Rupnik 30. 10. 2025 | 20:44
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obtožen posilstev

    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj sprožil postopek za odvzem nazivov. Andrew se mora izseliti iz dvorca in bo po novem imel le (ne)plemiško ime.
    30. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić v infarktni tekmi boljši od japonskega tekmeca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu turnirja WTT Champions v Montpellieru. V napetem dvoboju je premagal Japonca Šinozuko.
    30. 10. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napoved

    Priznanje za Danico Purg

    Prva Slovenka se pridružuje izbrani skupini mislecev.
    Janez Tomažič 30. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obtožen posilstev

    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj sprožil postopek za odvzem nazivov. Andrew se mora izseliti iz dvorca in bo po novem imel le (ne)plemiško ime.
    30. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić v infarktni tekmi boljši od japonskega tekmeca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu turnirja WTT Champions v Montpellieru. V napetem dvoboju je premagal Japonca Šinozuko.
    30. 10. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napoved

    Priznanje za Danico Purg

    Prva Slovenka se pridružuje izbrani skupini mislecev.
    Janez Tomažič 30. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo