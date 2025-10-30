Nekdanji junak Toura: Jezen sem na Pogačarja, mimo se pelje, kot da ni nič

Egan Bernal ima za seboj neverjetno zgodbo, vredno kakšnega celovečerca. Osemindvajsetletnik iz Bogote v Kolumbiji je leta 2019 presenetljivo dobil dirko po Franciji, dve leti pozneje je bil najboljši še na dirki po Italiji. A januarja 2022 se mu je pripetila huda prometna nesreča, ko se je na treningu s kolesom zaletel v avtobus in si ob tem zlomil stegnenico.

»Del kosti se je zarezal v drug del telesa, zato so stegnenico morali v naraven položaj postaviti kar na robu ceste. Zlomil sem si tudi 12 do 13 reber, tako da je bila bolečina prisotna povsod. V bolnišnici sem ves čas kričal zaradi bolečin,« je pred dvema letoma povedal v podkastu Gerainta Thomasa.

Zdaj pa je v kolumbijski televizijski oddaji Desperta Win govoril o Tadeju Pogačarju, ki kraljuje v obdobju, ko se Bernal vrača na najvišjo raven. »Tadej je na neki čisto drugi ravni. Ko tekmuješ z njim, se velikokrat zdi, kot da si slab. To me jezi. Ostali damo vse od sebe, ta fant pa se požene, kot da se ni nič zgodilo. Ampak dobro je tekmovati z njim – ostale nas spodbuja k izboljšanju. Super je, da lahko od blizu vidimo Pogačarjevo dobo,« je povedal Kolumbijec.

Egan je nazaj, se bo vrnil na stopničke največjih dirk?

Po hudi borbi za povratek, ko so mu zdravniki rekli, da bo srečen, če bo kdaj sploh še lahko hodil, se je Kolumbijec vrnil na kolo. Že sedem mesecev kasneje je vozil na dirkah najvišje ravni, a vseeno je potreboval nekaj let, da je lahko med najelitnejšo konkurenco spet konkuriral za najboljše rezultate.

Letos pozimi je, točno tri leta po hudi poškodbi, prišel do prve profesionalne zmage po novem začeku športne poti. Najboljši je bil na kolumbijskem državnem prvenstvu, kjer je dobil tako vožnjo na čas kot cestno dirko.

Leta 2021 je Egan Bernal po zelo zanimivih bojih dobil dirko po Italiji. FOTO: Luca Bettini/AFP

Na španski klasiki Jaen si je nato februarja zlomil ključnico, a le dober mesec kasneje je že tekmoval na dirki po Kataloniji, kjer je bil skupno sedmi. Sledil je povratek na dirko po Italiji, kjer sicer ni imel tako visokih rezultatskih pričakovanj, a je v skupnem seštevku vseeno končal na izvrstnem sedmem mestu.

Sledil je premor vse do dirke po Španiji. Tam je imel nekoliko višja rezultatska pričakovanja, žal pa je kar hitro izpadel iz boja za najvišja mesta. Ni mu uspelo priti na oder za zmagovalce, a vseeno je dobil eno izmed etap, kar je bil zanj velik uspeh. Sezono je tudi zaključil na vrhuncu, na italijanskih klasikah je bil venomer med najboljšimi, na Dirki po Lombardiji je bil na odličnem osmem mestu.

»Letos sem se spet počutil kot stari jaz, bil se močnejši. Na Giro nisem šel z zelo visokimi pričakovanji, pa sem končal sedmi, na Vuelto pa sem šel s ciljem na stopničke. To mi ni uspelo, a še vedno verjamem, da lahko nekega dne spet zmagam,« je ocenil minulo sezono.