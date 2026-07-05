  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Nekdanji kolesarski as: Pogačar je na prvi etapi pravzaprav izgubil

Strokovnjaki se strinjajo, da je uvodni uspeh Jonasa Vingegaarda ekipi Visma-Lease a Bike prinesel prvo psihološko prednost v dvoboju z moštvom UAE Emirates.
Danski zvezdnik Jonas Vingegaard je najbolje odprl letošnjo dirko po Franciji. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Danski zvezdnik Jonas Vingegaard je najbolje odprl letošnjo dirko po Franciji. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Miha Šimnovec
5. 7. 2026 | 10:43
5. 7. 2026 | 11:00
2:59
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Uvodna etapa letošnje kolesarske dirke po Franciji je že takoj ponudila pomemben psihološki dvoboj med glavnima kandidatoma za skupno zmago. Ekipni kronometer po ulicah Barcelone ni prinesel le prvih časovnih razlik, temveč tudi prve odgovore o pripravljenosti ekip, po mnenju nekdanjih zvezdnikov kolesarstva pa je prvo dejanje predvsem okrepilo samozavest Jonasa Vingegaarda in njegove ekipe Visma-Lease a Bike.

image_alt
Španski prvak zaupal, kako doživljajo Pogačarjeve napade

Nekdanji zmagovalec Toura Jan Ullrich je v analizi za Eurosport ocenil, da si danski tabor boljšega začetka skoraj ne bi mogel želeti. »To je bil popoln dan za Jonasa Vingegaarda in njegovo ekipo. Na Touru je zelo pomembno, da že na začetku dosežeš uspeh. Razpoloženje in motivacija sta potem povsem drugačna. Veš, da si dobro pripravljen in da je forma prava,« je pojasnil 52-letni Nemec.

Po njegovem mnenju je pomembno, da je Vingegaard že na prvi etapi ugnal svojega največjega tekmeca Tadeja Pogačarja. Čeprav so bile razlike majhne, imajo lahko velik psihološki pomen. »Pogačar je tokrat pravzaprav izgubil. Ni zmagal, in to ga bo nekoliko jezilo, četudi gre le za nekaj sekund (+ 0:12). Vingegaardova zmaga je s psihičnega vidika zelo pomembna,« je poudaril Ullrich, ki dobro ve, kako odločilno vlogo lahko na tritedenski dirki igra samozavest.

Tadej Pogačar se je moral za uvod sprijazniti s tretjim mestom. FOTO: Loic Venance/AFP
Tadej Pogačar se je moral za uvod sprijazniti s tretjim mestom. FOTO: Loic Venance/AFP

Aldag prepričan, da bo poskušal Pogačar vrniti udarec

Nekdanji športni direktor Rolf Aldag se sicer ne strinja, da bi lahko uvodni razplet kakorkoli zamajal Pogačarja. Prepričan je, da bo slovenski as že ob naslednji priložnosti poskušal vrniti udarec. »Po tretjem mestu na uvodni etapi se zagotovo ne bo zlomil. Če poznamo način, kako dirka Tadej, me ne bi presenetilo, če bi že naslednji dan vrnil udarec,« je razmišljal Aldag.

Kljub temu priznava, da je uvodni uspeh ekipi Visma-Lease a Bike prinesel prvo psihološko prednost v dvoboju z moštvom UAE Emirates. Po njegovih besedah bo moral Pogačarjev tabor zdaj razmisliti, kako čim prej odgovoriti na prvi manjši udarec tekmecev.

Tour se je tako komaj dobro začel, pa je boj za rumeno majico že dobil prvo pomembno poglavje. Časovne razlike so sicer še majhne, toda v boju dveh največjih favoritov lahko tudi nekaj sekund pomeni pomemben zagon za nadaljevanje tritedenskega spektakla.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Tadej Pogačar v formuli ena po prvo rumeno majico

Spektakularna ekipna vožnja na čas bo jutri odprla 113. dirko po Franciji. Preizkus moči in tudi ekipne hierarhije pri Red Bullu.
Miha Hočevar 3. 7. 2026 | 14:53
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Za Mohoriča strahospoštovanje, za Tratnika užitek

Slovenija s tremi kolesarji na Touru ne sodi v vrh, a večjo težo kot število ima kakovost.
Miha Hočevar 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Ko si VAR vzame premor za kavo ...

Razveljavljeni gol Nemčije proti Paragvaju in druge sporne odločitve na SP znova odpirajo vprašanje, ali video sodnik deluje po enotnih merilih.
Miha Šimnovec 2. 7. 2026 | 17:43
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji

Španski prvak zaupal, kako doživljajo Pogačarjeve napade

Slovenski kolesarski šampion bo tudi na letošnji dirki po Franciji glavni kandidat za končno zmagoslavje.
Miha Šimnovec 2. 7. 2026 | 11:33
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Športna revolucija: smučarski skoki na nogometnem štadionu

Avstrijski inženir Kurt Zöchling je zasnoval edinstveno areno, ki bi združila zimske in poletne športe ter sprejela do 72.000 gledalcev.
Miha Šimnovec 1. 7. 2026 | 11:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Komentatorka brez dlake na jeziku obračunala s selektorjem

Kljub neuspehu bi rad Julian Nagelsmann še naprej vodil nemško nogometno reprezentanco. Med kandidati za njegovo zamenjavo omenjajo slovito ime.
Miha Šimnovec 30. 6. 2026 | 23:24
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Evropski parlament

V Bruslju pozivi k izključitvi celotne SDS iz EPP

Po izključitvi Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke S&D pozivajo k izključitvi celotne SDS. Janša se je odzval.
4. 7. 2026 | 14:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Belopeška jezera

Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Vredno branja

Po štirih letih na Baliju se jim zdi, da so še vedno na dopustu

Ko se je družina Bračko odločila, da bo izkusila življenje v tujini, si je vzela deset mesecev. Po štirih letih o vrnitvi v Slovenijo ni slišati nič več.
Simona Bandur 4. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Član uprave Gen-I

Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vodenje v podjetjih

Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

dirka po FrancijiTadej PogačarJonas VingegaardUAE Team EmiratesVisma Lease a BikeTour de France

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Nedelo
Velika Britanija

Kratka era Keira Starmerja

Združeno kraljestvo je v permanentni politični krizi, vedno večjo drobitev dvostrankarskega sistema pa je v zadnjem desetletju še pospešil odhod države iz EU.
Gorazd Utenkar 5. 7. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Piran letos pričakuje 50 križark in več kot 15.000 pomorskih turistov

Leta 2024 so zabeležili 14 prihodov večjih ladij, lani pa sta največja ladijska agenta organizirala skupaj 36 prihodov. Občina je uvedla novo takso za križarke.
5. 7. 2026 | 10:45
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji

Nekdanji kolesarski as: Pogačar je na prvi etapi pravzaprav izgubil

Strokovnjaki se strinjajo, da je uvodni uspeh Jonasa Vingegaarda ekipi Visma-Lease a Bike prinesel prvo psihološko prednost v dvoboju z moštvom UAE Emirates.
Miha Šimnovec 5. 7. 2026 | 10:43
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Politika

Predsednik državnega zbora bo v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve

Zakon določa, da se lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru, ob razpisu pa bo predsednik DZ določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila.
5. 7. 2026 | 10:23
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 5. 7. 2026 | 10:01
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji

Nekdanji kolesarski as: Pogačar je na prvi etapi pravzaprav izgubil

Strokovnjaki se strinjajo, da je uvodni uspeh Jonasa Vingegaarda ekipi Visma-Lease a Bike prinesel prvo psihološko prednost v dvoboju z moštvom UAE Emirates.
Miha Šimnovec 5. 7. 2026 | 10:43
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Politika

Predsednik državnega zbora bo v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve

Zakon določa, da se lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru, ob razpisu pa bo predsednik DZ določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila.
5. 7. 2026 | 10:23
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije tedna

Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
Dejan Mijović 5. 7. 2026 | 10:01
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
3. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VELIK USPEH

Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo