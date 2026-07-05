Nekdanji kolesarski as: Pogačar je na prvi etapi pravzaprav izgubil

Uvodna etapa letošnje kolesarske dirke po Franciji je že takoj ponudila pomemben psihološki dvoboj med glavnima kandidatoma za skupno zmago. Ekipni kronometer po ulicah Barcelone ni prinesel le prvih časovnih razlik, temveč tudi prve odgovore o pripravljenosti ekip, po mnenju nekdanjih zvezdnikov kolesarstva pa je prvo dejanje predvsem okrepilo samozavest Jonasa Vingegaarda in njegove ekipe Visma-Lease a Bike.

Nekdanji zmagovalec Toura Jan Ullrich je v analizi za Eurosport ocenil, da si danski tabor boljšega začetka skoraj ne bi mogel želeti. »To je bil popoln dan za Jonasa Vingegaarda in njegovo ekipo. Na Touru je zelo pomembno, da že na začetku dosežeš uspeh. Razpoloženje in motivacija sta potem povsem drugačna. Veš, da si dobro pripravljen in da je forma prava,« je pojasnil 52-letni Nemec.

Po njegovem mnenju je pomembno, da je Vingegaard že na prvi etapi ugnal svojega največjega tekmeca Tadeja Pogačarja. Čeprav so bile razlike majhne, imajo lahko velik psihološki pomen. »Pogačar je tokrat pravzaprav izgubil. Ni zmagal, in to ga bo nekoliko jezilo, četudi gre le za nekaj sekund (+ 0:12). Vingegaardova zmaga je s psihičnega vidika zelo pomembna,« je poudaril Ullrich, ki dobro ve, kako odločilno vlogo lahko na tritedenski dirki igra samozavest.

Tadej Pogačar se je moral za uvod sprijazniti s tretjim mestom. FOTO: Loic Venance/AFP

Aldag prepričan, da bo poskušal Pogačar vrniti udarec

Nekdanji športni direktor Rolf Aldag se sicer ne strinja, da bi lahko uvodni razplet kakorkoli zamajal Pogačarja. Prepričan je, da bo slovenski as že ob naslednji priložnosti poskušal vrniti udarec. »Po tretjem mestu na uvodni etapi se zagotovo ne bo zlomil. Če poznamo način, kako dirka Tadej, me ne bi presenetilo, če bi že naslednji dan vrnil udarec,« je razmišljal Aldag.

Kljub temu priznava, da je uvodni uspeh ekipi Visma-Lease a Bike prinesel prvo psihološko prednost v dvoboju z moštvom UAE Emirates. Po njegovih besedah bo moral Pogačarjev tabor zdaj razmisliti, kako čim prej odgovoriti na prvi manjši udarec tekmecev.

Tour se je tako komaj dobro začel, pa je boj za rumeno majico že dobil prvo pomembno poglavje. Časovne razlike so sicer še majhne, toda v boju dveh največjih favoritov lahko tudi nekaj sekund pomeni pomemben zagon za nadaljevanje tritedenskega spektakla.