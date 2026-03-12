Nekdanji Pogačarjev ekipni kolega je imel veliko srečo v nesreči

Španski kolesarski zvezdnik Juan Ayuso, ki je po nesoglasjih konec lanske sezone iz ekipe UAE Emirates Tadeja Pogačarja prestopil k Lidl-Treku, jo je pri padcu med četrto etapo dirke Pariz–Nica odnesel brez hujše poškodbe. Kot so sporočili iz njegovega moštva, pregled z rentgenom ni pokazal zlomov.

Ayuso je dobro začel sezono in za uvod zmagal na dirki po Algarveju. Odlično je odprl tudi preizkušnjo Pariz–Nica in po treh etapah nosil rumeno majico vodilnega na dirki. V deževni četrti etapi pa je grdo padel 47 kilometrov pred ciljem. Po padcu je sicer še poskušal nadaljevati etapo, a je nato odstopil.

»Na srečo rentgenski posnetki, ki jih je Ayuso opravil v bolnišnici v Franciji, niso pokazali zlomov,« so sporočili iz njegove ekipe. »Nadaljnja ocena, ki jo je opravil moštveni zdravnik v hotelu ekipe, je prav tako izključila morebitne druge resne poškodbe. Juana bo še naprej pozorno spremljalo zdravniško osebje ekipe, nadaljnje podatke o njegovem zdravstvenem stanju pa bomo posredovali, če bo to potrebno,« so še dodali v pojasnilu.

Četrto etapo je dobil danski zvezdnik Jonas Vingegaard in s tem uspehom oblekel tudi rumeno majico vodilnega. Danes je na sporedu 206,3 km dolga etapa med krajema Cormoranche sur Saone in Colombier le Vieux.