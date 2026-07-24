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Kolesarstvo

Nekdanji slovenski nogometaš se je preselil: prideluje lubenice in oljčno olje

Zvezdnik nemške bundeslige je po hudih težavah lani končal športno kariero, čeprav ostaja povezan z RB Leipzigom.
Kevin Kampl je v Nemčiji zelo cenjen. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
Galerija
Kevin Kampl je v Nemčiji zelo cenjen. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters
M. Ru.
24. 7. 2026 | 17:34
2:41
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Kevin Kampl je po koncu bogate nogometne kariere našel novo življenjsko poglavje daleč od štadionov. Nekdanji slovenski reprezentant se je po izjemno težkem osebnem obdobju skupaj z družino umaknil na Majorko, kjer se posveča kmetovanju in mirnejšemu načinu življenja.

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Kampl spregovoril o nenadni bratovi smrti

Petintridesetletnik je konec lanskega leta sklenil profesionalno kariero, odločitev pa je dozorela tudi po dveh hudih družinskih izgubah. V razmaku sedmih mesecev sta umrla njegov oče in starejši brat, zaradi česar se je povsem umaknil iz javnosti.

»Za menoj je težko leto, a življenje se mora nadaljevati, čeprav je bilo vse, kar se je zgodilo, izjemno težko sprejeti. Mir in tišina, ki ju imamo na Majorki, nam zelo dobro deneta,« je Kampl povedal v pogovoru za nemški Bild.

Nekdanji vezist je na svojem posestvu odkril novo strast. Posveča se pridelavi sadja, zelenjave in oljčnega olja ter pravi, da mu delo na zemlji prinaša zadovoljstvo. »Imam medene melone, lubenice, paradižnike, čebulo, papriko in še veliko drugega. Vse raste kot noro. Tudi oljčno olje, ki ga pridelujem tukaj, je odličnega okusa,« je dejal z nasmehom.

Čeprav se je oddaljil od profesionalnega nogometa, od njega ni povsem odrezan. Še vedno redno spremlja dogajanje pri RB Leipzigu, klubu, za katerega je med letoma 2017 in 2025 odigral 283 tekem ter se z dvema osvojenima pokalnima naslovoma zapisal med najuspešnejše igralce v zgodovini kluba. »Seveda bom še velikokrat prišel v Leipzig. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost,« je dejal, a ob tem ni želel napovedovati morebitne vrnitve v nogomet v kakšni drugi vlogi.

Kampl je v karieri zbral 270 nastopov v nemški Bundesligi, igral za Bayer Leverkusen, Borussio Dortmund, RB Salzburg in RB Leipzig, v Ligi prvakov pa nastopil na 51 tekmah. Za slovensko reprezentanco je odigral 28 tekem in dosegel dva zadetka.

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