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Kolesarstvo

Nekdanji zmagovalec Toura osupnil z oceno o Tadeju Pogačarju

O slovenskem kolesarskem šampionu je brez zadržkov spregovoril tudi sloviti Nemec Jan Ullrich.
Tadej Pogačar je z mnoge najboljši kolesar v zgodovini. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar je z mnoge najboljši kolesar v zgodovini. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Miha Šimnovec
31. 7. 2026 | 11:21
3:06
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Pohvale na račun Tadeja Pogačarja se po njegovi peti zmagi na dirki po Franciji še naprej vrstijo z vseh strani. Med tistimi, ki slovenskega asa postavljajo na sam vrh kolesarske zgodovine, je zdaj tudi Jan Ullrich, zmagovalec Toura iz leta 1997. Nemec je prepričan, da je Pogačar najboljši kolesar vseh časov, ob tem pa poudarja, da bi s svojo današnjo ravnjo premagal tudi največje zvezdnike njegovega rodu. »Zdajšnji Pogačar bi deklasiral vse nas – Pantanija, Armstronga in mene,« je Ullrich povedal v podkastu Ulle & Rick. Po njegovem mnenju je »Pogi« na letošnji dirki po Franciji pokazal svojo najboljšo predstavo v svoji karieri in še dodatno utrdil položaj v svetovnem vrhu. Drugouvrščenega Belgijca Remca Evenepoela je v končni razvrstitvi prehitel kar za šest minut in 26 sekund, ob tem pa ...

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