Nepremagljiva Pogačar in Roglič zamenjala majici

V nadaljevanju preberite:

Kakšen teden za slovensko kolesarstvo! Od srede do nedelje je slavilo osem zmag. K tej izjemni beri sta v enaki meri prispevala Tadej Pogačar (UAE) in Primož Roglič (Jumbo Visma), ki sta pokazala, da sta malodane nepremagljiva, ko sta v vrhunski formi. Po tri etapne zmage in končno zmagoslavje na dirkah Pariz–Nica ter Tirreno–Adriatico so tudi obet morda najuspešnejše sezone doslej.